2026'da İşsizlik Oranı %8,2

18.05.2026 11:39
TÜİK, 2026 yılı I. çeyrek işsizlik oranını %8,2 olarak açıkladı; genç işsizlik oranı ise %15,2.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, 2026 yılı Ocak-Mart döneminde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK, 2025 yılına ilişkin "İş gücü İstatistikleri"ni açıkladı. Hanehalkı İş gücü Araştırması sonuçlarına göre, 2026 yılı Ocak-Mart döneminde, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, 2026 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 52 bin kişi azalarak 2 milyon 894 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda yüzde 11,1 olarak tahmin edildi.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI YÜZDE 48,3 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2026 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 301 bin kişi azalarak, 32 milyon 221 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 48,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,7 iken kadınlarda yüzde 31,3 olarak hesaplandı.

İş gücü, 2026 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 353 bin kişi azalarak 35 milyon 116 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,7 puanlık azalış ile yüzde 52,6 olarak belirlendi. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,5, kadınlarda ise yüzde 35,2 oldu.

GENÇ NÜFUSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 15,2 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre değişim göstermeyerek yüzde 15,2'de kaldı. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 12,6, kadınlarda ise yüzde 20,4 olarak tahmin edildi.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAMIN YÜZDE 59,3'Ü HİZMET SEKTÖRÜNDE YER ALDI

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2026 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 44 bin kişi, sanayi sektöründe 20 bin kişi, inşaat sektöründe 48 bin kişi, hizmet sektöründe 189 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 13,8'i tarım, yüzde 20,2'si sanayi, yüzde 6,7'si inşaat, yüzde 59,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 42,2 SAAT OLDU

İstihdam edilenlerden, referans döneminde iş başında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2026 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 saat azalarak 42,2 saat olarak gerçekleşti.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 30,4 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, 2026 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,6 puanlık artış ile yüzde 30,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,8 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,4 olarak tahmin edildi.

Kaynak: ANKA

