2026 Fındık Rekoltesi İçin Arazi Çalışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

2026 Fındık Rekoltesi İçin Arazi Çalışması

2026 Fındık Rekoltesi İçin Arazi Çalışması
13.07.2026 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Salıpazarı'nda 2026 fındık rekoltesi belirlemek için arazi çalışmaları sürüyor.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 2026 yılı fındık rekoltesinin belirlenmesine yönelik arazi çalışması gerçekleştiriliyor.

İlçeye bağlı Alanyaykın Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde gerçekleştirilen çalışmada ekipler, belirlenen bahçelerde dallardaki çotanakları sayarak fındığın meyveye dönüşüm oranı, sağlam dane miktarı ile hastalık ve zararlıların ürün üzerindeki etkisini inceledi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, gazetecilere, ilçelerdeki rekolte tespit çalışmalarını hafta sonuna kadar tamamlamayı planladıklarını söyledi.

Çalışmaların ardından yapılacak hesaplamalarla Samsun'un 2026 yılı tahmini fındık rekoltesinin belirleneceğini aktaran Yılmaz, sonuçların Tarım ve Orman Bakanlığına bildirileceğini dile getirdi.

Geçen yıl yaşanan zirai donun özellikle 300 rakımın üzerindeki fındık bahçelerinde zarara neden olduğunu belirten Yılmaz, "Özellikle 800-900 rakımın üzerindeki bölgelerde neredeyse hiç fındık olmamıştı. Bu şartlarda geçen yıl ilimizde yaklaşık 92 bin ton fındık rekoltesi gerçekleşmişti. Bu yıl şu ana kadar yaptığımız tespitlere göre rekoltenin geçen yıldan daha iyi olacağını değerlendiriyoruz." dedi.

Çalışmaların, Çarşamba, Terme ve Ayvacık ilçelerinde de sürdürüleceğine işaret eden Yılmaz, fındık üretiminin yoğun olduğu bu ilçelerde yapılacak incelemelerin ardından daha net değerlendirmede bulunulabileceğini vurguladı.

Yılmaz, rekolte tahmin çalışmalarının 20 günlük arazi incelemesinin ardından tamamlandığını, bazı ilçelerde bir, bazı ilçelerde ise iki gün çalışma gerçekleştirildiğini anlattı.

İl genelinde 86 bahçede rekolte tespiti yapıldığına dikkati çeken Yılmaz, sahil, orta ve yüksek kesimlerdeki bütün fındık çeşitlerini temsil edecek bahçelerin seçildiğinin altını çizdi.

Her yıl aynı bahçelerde sayım yapıldığını dile getiren Yılmaz, "Arkadaşlarımız dallardaki çotanakları sayıyor. Bunun yanında rastgele alınan 100 fındık kırılarak meyveye dönüşüm ve sağlam dane oranı tespit ediliyor. Kırılan fındıklarda hastalık ve zararlıların etkilerini de belirlemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, tespit edilen hastalık ve zararlılara karşı ilgili bölgelerde eğitim ve yayım çalışmaları yürütüleceğini, bu çalışmaların üretim kayıplarının azaltılmasına katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Programa, Salıpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Özdal, Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, Salıpazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Gürsoy katıldı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Samsun, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2026 Fındık Rekoltesi İçin Arazi Çalışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de 8 gündür aranan genç adamın cansız bedenini balıkçılar buldu İzmir'de 8 gündür aranan genç adamın cansız bedenini balıkçılar buldu
Kavgayı ayırmak isterken canından oldu Kavgayı ayırmak isterken canından oldu
Kiraz yedikten sonra rahatsızlanan kadın da eşinin ardından hayatını kaybetti Kiraz yedikten sonra rahatsızlanan kadın da eşinin ardından hayatını kaybetti
ABD’li senatörün ölümü İran medyasında sevinç dalgası oluşturdu ABD'li senatörün ölümü İran medyasında sevinç dalgası oluşturdu
Suriye’de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi oturumu yapıldı Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi oturumu yapıldı
Lemina’nın kardeşi 1. Lig’e transfer oldu Lemina'nın kardeşi 1. Lig'e transfer oldu
Tüm teklifleri reddetti, Lesley Ugochukwu’nun tercihi Galatasaray Tüm teklifleri reddetti, Lesley Ugochukwu'nun tercihi Galatasaray

13:17
ABD’li şirket açıkladı Diyarbakır’da Türkiye’nin kaderini değiştirecek petrol potansiyeli
ABD'li şirket açıkladı! Diyarbakır'da Türkiye'nin kaderini değiştirecek petrol potansiyeli
13:03
Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş İsrail basınından gündem yaratan iddia
Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş! İsrail basınından gündem yaratan iddia
12:41
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’dan Demirtaş’a ziyaret
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'dan Demirtaş'a ziyaret
12:28
Haluk Levent kaçmayı planlıyormuş Rotası deşifre oldu
Haluk Levent kaçmayı planlıyormuş! Rotası deşifre oldu
11:55
19 yaşındaki genç, 112 milyon TL değerindeki mirasını çocukluk arkadaşına bıraktı
19 yaşındaki genç, 112 milyon TL değerindeki mirasını çocukluk arkadaşına bıraktı
10:31
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası
10:13
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Avukat Ece Güner de gözaltına alındı
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Avukat Ece Güner de gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 13:26:12. #7.12#
SON DAKİKA: 2026 Fındık Rekoltesi İçin Arazi Çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.