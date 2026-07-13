2026 Fındık Rekoltesi İçin Arazi Çalışması

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 2026 yılı fındık rekoltesinin belirlenmesine yönelik arazi çalışması gerçekleştiriliyor.

İlçeye bağlı Alanyaykın Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde gerçekleştirilen çalışmada ekipler, belirlenen bahçelerde dallardaki çotanakları sayarak fındığın meyveye dönüşüm oranı, sağlam dane miktarı ile hastalık ve zararlıların ürün üzerindeki etkisini inceledi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, gazetecilere, ilçelerdeki rekolte tespit çalışmalarını hafta sonuna kadar tamamlamayı planladıklarını söyledi.

Çalışmaların ardından yapılacak hesaplamalarla Samsun'un 2026 yılı tahmini fındık rekoltesinin belirleneceğini aktaran Yılmaz, sonuçların Tarım ve Orman Bakanlığına bildirileceğini dile getirdi.

Geçen yıl yaşanan zirai donun özellikle 300 rakımın üzerindeki fındık bahçelerinde zarara neden olduğunu belirten Yılmaz, "Özellikle 800-900 rakımın üzerindeki bölgelerde neredeyse hiç fındık olmamıştı. Bu şartlarda geçen yıl ilimizde yaklaşık 92 bin ton fındık rekoltesi gerçekleşmişti. Bu yıl şu ana kadar yaptığımız tespitlere göre rekoltenin geçen yıldan daha iyi olacağını değerlendiriyoruz." dedi.

Çalışmaların, Çarşamba, Terme ve Ayvacık ilçelerinde de sürdürüleceğine işaret eden Yılmaz, fındık üretiminin yoğun olduğu bu ilçelerde yapılacak incelemelerin ardından daha net değerlendirmede bulunulabileceğini vurguladı.

Yılmaz, rekolte tahmin çalışmalarının 20 günlük arazi incelemesinin ardından tamamlandığını, bazı ilçelerde bir, bazı ilçelerde ise iki gün çalışma gerçekleştirildiğini anlattı.

İl genelinde 86 bahçede rekolte tespiti yapıldığına dikkati çeken Yılmaz, sahil, orta ve yüksek kesimlerdeki bütün fındık çeşitlerini temsil edecek bahçelerin seçildiğinin altını çizdi.

Her yıl aynı bahçelerde sayım yapıldığını dile getiren Yılmaz, "Arkadaşlarımız dallardaki çotanakları sayıyor. Bunun yanında rastgele alınan 100 fındık kırılarak meyveye dönüşüm ve sağlam dane oranı tespit ediliyor. Kırılan fındıklarda hastalık ve zararlıların etkilerini de belirlemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, tespit edilen hastalık ve zararlılara karşı ilgili bölgelerde eğitim ve yayım çalışmaları yürütüleceğini, bu çalışmaların üretim kayıplarının azaltılmasına katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Programa, Salıpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Özdal, Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, Salıpazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Gürsoy katıldı.