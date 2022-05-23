23 Mayıs güncel döviz kuru: Dolar ne kadar, euro kaç TL? - Son Dakika
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23 Mayıs güncel döviz kuru: Dolar ne kadar, euro kaç TL?

23.05.2022 08:20
23 Mayıs güncel döviz kuru: Dolar ne kadar, euro kaç TL?

Dolar ve euro yeni haftaya yükselişle başladı. Serbest piyasada dolar 15,95'den alıcı bulurken; euro ise 16,91 TL civarında.

Güne 15,9152 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 08:18 itibarıyla %0,38 artışla 15,9336 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 15,8375, en yüksek 15,9863 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 15,8769 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 23.04.2022 tarihinde 14,6956 ile son bir ayın en düşük, 22.05.2022 tarihinde ise 15,9863 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

23 Mayıs güncel döviz kuru: Dolar ne kadar, euro kaç TL?

Güne 16,8451 ile başlayan Euro kuru, saat 08:18 itibarıyla %0,45 artışla 16,8772 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 16,7425, en yüksek 16,9482 seviyelerini gören Euro, günü 16,8435 seviyesinde kapattı. Euro, 28.04.2022 tarihinde 15,5141 ile son bir ayın en düşük, 22.05.2022 tarihinde ise 16,9482 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı

23 Mayıs güncel döviz kuru: Dolar ne kadar, euro kaç TL?
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Son Dakika Ekonomi 23 Mayıs güncel döviz kuru: Dolar ne kadar, euro kaç TL? - Son Dakika


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SON DAKİKA: 23 Mayıs güncel döviz kuru: Dolar ne kadar, euro kaç TL? - Son Dakika
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