37. Vergi Haftası Etkinlikleri Başlıyor

20.02.2026 11:17
23 Şubat-1 Mart tarihlerinde vergi bilincini artırmak için çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Vergi Haftası kapsamında bu yıl 23 Şubat-1 Mart tarihlerinde ülke genelinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek, öğrenciler ve mükelleflerle bir araya gelinecek.

AA muhabirinin Gelir İdaresi Başkanlığından (GİB) edindiği bilgilere göre, 37. Vergi Haftası'nda vergi bilincinin çocuklarda ve genç nesillerde oluşturulması, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun artırılması ve aynı zamanda kayıt dışı ekonomi ile mücadele bilincinin oluşturulması amacıyla çeşitli tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülecek.

Bu yıl 23 Şubat-1 Mart tarihlerinde Başkanlığın merkez ve taşra teşkilatı tarafından ülke genelinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Hafta kapsamında "Vergi savunur", "Vergi kavuşturur", "Vergi korur", "Vergi aydınlatır", "Vergi birleştirir", "Vergi kurtarır", "Vergi geliştirir" sloganlarından oluşan dijital afiş çalışması yapıldı. Bu afişlerde savunma, güvenlik, adalet, eğitim, sağlık, ulaşım ve teknoloji gibi hayatın temel alanlarında sunulan kamu hizmetlerinin, vatandaşların vergileriyle mümkün olduğu vurgulanacak.

Çocuklarda vergi bilincini geliştirmek için dijital öğrenci afişi hazırlandı

Hazırlanan dijital afişler, 81 ildeki defterdarlıkların internet sitelerinde ve kamu kurumlarının "outdoor TV" ekranlarında yer alacak.

Çocuklarda vergi bilincini geliştirmek ve benimsetmek için de "Vergi, hayallerinizi gerçekleştirir" sloganıyla dijital öğrenci afişi hazırlandı.

Başkanlığın e-posta abonelerine Vergi Haftası kutlama mesajı gönderildi, vergi farkındalığının artırılması ve mevzuat güncellemelerinin en kısa zamanda iletilmesi amacıyla bu bilgilendirme mesajlarının yıl boyunca yollanmasına devam edilecek.

Üniversitelerde panel, konferans gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirilerek kurum ve kariyer meslekleri hakkında bilgilendirmeler yapılacak.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik vergi bilinci eğitimleri, defterdarlıklara bağlı vergi bilinci takımlarından oluşan görevli uzman personel tarafından yüz yüze gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, öğrencilere verginin toplumsal hayattaki önemi, kamu hizmetlerine katkısı ve gönüllü uyum bilinci yaş gruplarına uygun aktarılacak.

Vergi Haftası süresince ülke genelinde yürütülen eğitim faaliyetleriyle çocuklarda ve gençlerde kalıcı vergi bilincinin oluşturulması hedeflenirken işe yeni başlayan mükelleflere yönelik "mükellef hak ve ödevleri, elektronik tebligat sistemi, mükelleflerin vergisel yükümlülükleri ve e-uygulamalar, genç girişimcilerde kazanç istisnası ile iletişim kanalları" konularında bilgilendirme toplantıları yapılacak.

Mükellefler ziyaret edilecek

Türkiye genelinde beyan, ödeme ve diğer vergisel yükümlülüklerini zamanında yerine getiren gönüllü uyum seviyesi yüksek mükellefler iş yerlerinde ziyaret edilecek, sunulan hizmetlere yönelik görüş ve önerileri alınacak.

Vergi Haftası süresince oynanan Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig futbol müsabakalarında "Geleceğin garantisi vergilerinizdir, Vergi Haftası kutlu olsun" yazılı branda tribünlere asılacak. Vergi Haftası dijital afişleri, kamu kurumları, meslek odaları, üniversiteler ve diğer kurumların "outdoor TV" ekranlarında yayımlanacak.

Bankaların ATM ekranlarında Vergi Haftası süresince kutlama mesajı yer alacak. PTT ile işbirliği çerçevesinde Vergi Haftası süresince PTT tarafından "Vergi geleceğimizdir " sloganlı flam uygulaması yapılacak.

Kaynak: AA

