Ağlayarak Putin\'e seslenen kadın internet kısıtlamalarına tepki gösterdi

Rusya’da son dönemde artan internet kısıtlamaları, VPN engellemeleri ve sinyal kesici (jammer) kullanımı, günlük yaşamı felç etme noktasına getirdi. Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede viral olan bir videoda, Rus bir kadının yaşadığı bağlantı sorunları nedeniyle döktüğü gözyaşları, halkın dijital izolasyon karşısındaki çaresizliğini gözler önüne serdi.
Gözyaşları içinde isyan eden kadın, güvenlik gerekçesiyle okullarda ve şehir genelinde kullanılan sinyal kesicilerin sadece interneti değil, temel iletişim hatlarını da kestiğini belirtti. Telefon şebekelerinin dahi çalışmadığını vurgulayan vatandaş, şu ifadeleri kullandı:
"Eğer bizimle dalga geçiyorsanız, bize sabit hatlarımızı ve ankesörlü telefonlarımızı geri verin! Hiçbir yerde normal bir şebeke yok. Ne ambulans çağırabiliyoruz ne de çocuklarımıza ulaşabiliyoruz. Güvenlik önlemlerini anlıyorum ama en azından temel iletişimi bırakın."
Hükümetin "Dijital Ruble" ve nakitsiz ödeme sistemleri üzerindeki çalışmalarına da değinen kadın, altyapı yetersizliğine dikkat çekerek sistemdeki tutarsızlığı eleştirdi. Marketlerde internet olmadığı için POS cihazlarının çalışmadığını hatırlatan vatandaş, dijital paraya geçiş planlarını "aptallık" olarak nitelendirdi:
"Dijital parayı nasıl uygulamaya koyacaksınız? Markete gittiğimde internet olmadığı için terminal çalışmıyorsa ne halt edeceğiz? Bu tam bir kaos."
Batılı sosyal medya platformlarına ve iletişim uygulamalarına erişimin ancak VPN ile mümkün olduğu Rusya’da, VPN servislerine yönelik son kısıtlamalar ve sinyal kesicilerin yaygınlaşması ciddi bir tartışma konusu.
