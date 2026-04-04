Ağlayarak Putin'e seslenen kadın internet kısıtlamalarına tepki gösterdi
Ağlayarak Putin'e seslenen kadın internet kısıtlamalarına tepki gösterdi

04.04.2026 20:24
Rusya'da güvenlik gerekçesiyle artırılan sinyal kesici kullanımı ve internet kısıtlamaları, günlük hayatı durma noktasına getirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, şebeke sorunları nedeniyle kimseye ulaşamadığını belirterek gözyaşlarına boğulan bir Rus vatandaşı, "Eğer bizimle dalga geçiyorsanız, bize sabit hatlarımızı ve ankesörlü telefonlarımızı geri verin" diyerek yetkililere seslendi.

Rusya’da son dönemde artan internet kısıtlamaları, VPN engellemeleri ve sinyal kesici (jammer) kullanımı, günlük yaşamı felç etme noktasına getirdi. Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede viral olan bir videoda, Rus bir kadının yaşadığı bağlantı sorunları nedeniyle döktüğü gözyaşları, halkın dijital izolasyon karşısındaki çaresizliğini gözler önüne serdi.

"AMBULANS BİLE ÇAĞIRAMIYORUZ"

Gözyaşları içinde isyan eden kadın, güvenlik gerekçesiyle okullarda ve şehir genelinde kullanılan sinyal kesicilerin sadece interneti değil, temel iletişim hatlarını da kestiğini belirtti. Telefon şebekelerinin dahi çalışmadığını vurgulayan vatandaş, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer bizimle dalga geçiyorsanız, bize sabit hatlarımızı ve ankesörlü telefonlarımızı geri verin! Hiçbir yerde normal bir şebeke yok. Ne ambulans çağırabiliyoruz ne de çocuklarımıza ulaşabiliyoruz. Güvenlik önlemlerini anlıyorum ama en azından temel iletişimi bırakın."

DİJİTAL PARA PLANLARINA TEPKİ

Hükümetin "Dijital Ruble" ve nakitsiz ödeme sistemleri üzerindeki çalışmalarına da değinen kadın, altyapı yetersizliğine dikkat çekerek sistemdeki tutarsızlığı eleştirdi. Marketlerde internet olmadığı için POS cihazlarının çalışmadığını hatırlatan vatandaş, dijital paraya geçiş planlarını "aptallık" olarak nitelendirdi:

"Dijital parayı nasıl uygulamaya koyacaksınız? Markete gittiğimde internet olmadığı için terminal çalışmıyorsa ne halt edeceğiz? Bu tam bir kaos."

GÜVENLİK Mİ İZOLASYON MU? 

Batılı sosyal medya platformlarına ve iletişim uygulamalarına erişimin ancak VPN ile mümkün olduğu Rusya’da, VPN servislerine yönelik son kısıtlamalar ve sinyal kesicilerin yaygınlaşması ciddi bir tartışma konusu. 

    Yorumlar (5)

  • EK6985EK EK6985EK:
    Bunuda haber diye paylaştınız yani öyle mi, yapacağınız haberin içine mıcayım. 9 6 Yanıtla
  • Cengiz Mertoglu Cengiz Mertoglu:
    Bravo Putin'e size böyle lazım... 7 6 Yanıtla
  • Ali Levent Ali Levent :
    İnternet kısıtlaması gibi şeyler sadece Rusya gibi diktatör yönetimlerde olur. Türkiye'ye gelin özgürleşin. 6 5 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah Abdul Mecit el sabah:
    Çokmta önemli değil ulaşmanız. internetten önce nasıl ulaşıyorsanız öyle ulaşın bu haber yapılacak bir konu değil 1 1 Yanıtla
  • Harun ÇALOĞLU Harun ÇALOĞLU:
    Türkiye bu fikri beğendi 0 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
Advertisement
