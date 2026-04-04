Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan tüm dünyayı tedirgin edecek nükleer uyarı: Körfez'de hayat sona erer

04.04.2026 19:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD-İsrail'in bugün Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne ve petrokimya tesislerine düzenlediği saldırıların ardından İran’dan tüm dünyayı tedirgin edecek bir uyarı geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, “İsrail-ABD, Buşehr santralimizi 4 kez bombaladı. Radyoaktif serpinti Tahran'ı değil, Körfez İşbirliği Konseyi başkentlerindeki yaşamı sona erdirecek" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD- İsrail'in bugün Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne ve petrokimya tesislerine düzenlediği saldırılara ilişkin uluslararası toplumun sessizliğini eleştirdi.

"KÖRFEZ'DE HAYAT SONA ERER"

Sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında Arakçi, "(Ukrayna'daki) Zaporijya Nükleer Santrali yakınlarında yaşanan çatışmalar hakkındaki Batı'nın öfkesini hatırlıyor musunuz?" diye soran Arakçi, "İsrail-ABD, Buşehr santralimizi 4 kez bombaladı. Radyoaktif serpinti Tahran'ı değil, Körfez İşbirliği Konseyi başkentlerindeki yaşamı sona erdirecek." uyarısı yaptı. İranlı Bakan, "Petrokimya sektörümüze yönelik saldırılar da bu eylemlerin gerçek amaçlarını da açıkça ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

 Abbas Arakçi

ABD-İSRAİL’DEN BUŞEHR NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ'NE DÖRDÜNCÜ SALDIRI

İran'ın güneyindeki Basra Körfezi'nde bulunan Buşehr Nükleer Enerji Santrali'nin, ABD-İsrail saldırılarında hedef alındığı bildirildi. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahasına ABD-İsrail tarafından saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu santraldeki güvenlik personelinin hayatını kaybetti aktarıldı. Patlamanın etkisi ve şarapneller düşmesi nedeniyle santralin yan binalarından birinin hasar gördüğü belirtildi.  Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, santralden 198 kişinin tahliye edildiğini bildirdi. Buşehr Nükleer Enerji Santrali, 28 Şubat'tan bu yana dördüncü kez ABD-İsrail saldırılarının hedefi oldu.

Buşehr Nükleer Enerji Santrali

TRUMP’TAN İRAN’A: CEHENNEM AZABI ÜZERLERİNE ÇÖKMEDEN ÖNCE SADECE 48 SAAT KALDI

Öte yandan, Hürmüz Boğazı konusunda anlaşma bekleyen ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı sert bir şekilde tehdit etti. İran’a bir anlaşma yapması ya da Hürmüz Boğazı’nı trafiğe açması için daha önce tanıdığı 10 günlük süreyi hatırlatan Trump, geri sayımın başladığını duyurdu. ABD Başkanı Trump açıklamasında, "İran’a bir anlaşma yapması ya da Hürmüz Boğazı’nı açması için 10 gün süre verdiğimi hatırlıyor musunuz? Zaman daralıyor; cehennem azabı üzerlerine çökmeden önce sadece 48 saat kaldı. Tanrı’ya şükürler olsun!" ifadelerini kullandı.

ABD'NİN ATEŞKES TEKLİFİNE AĞIR SALDIRIYLA YANIT

36 gündür süren savaşta "ateşkes" konusu yeniden gündeme geldi; ancak olumsuz sonuçlandı. İranlı üst düzey bir yetkili, ABD’nin üçüncü bir ülke aracılığı ile "İran’a 48 saatlik geçici ateşkes teklifinde bulunduğunu" açıkladı. Fars Haber Ajansı'na konuşan bir kaynak, İran'ın ateşkes teklifine yazılı bir yanıt vermediğini, bunun yerine sahada ağır saldırıların sürdürülmesiyle karşılık verdiğini ifade ederek, "ABD'nin ateşkesi sağlamak amacıyla yürüttüğü diplomatik girişimler, özellikle Kuveyt'in Bubiyan Adası'nda bu ülkeye ait askeri depo alanının hedef alınmasının ardından daha da yoğunlaştı" dedi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Basra Körfezi, Körfez, İsrail, Basra, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Savasi ABD Israil degil Iran HAMAS baslatti 6 90 Yanıtla
    Sınan uste Sınan uste:
    deniz kısa safin ne taraf 41 2
    seRkan GUneR seRkan GUneR:
    deniz kisa gercektende kisasin.. 37 1
    LAST emperor444 LAST emperor444:
    Sen yahudimisin acaba ? Herkesin merak ettiği soruyu ben sorayım? 36 1
    erol bengül erol bengül:
    Birileri bu kısa akıllıya anlatsın zırvalamaya başladı 16 1
    Ayşegül Karaduman Ayşegül Karaduman:
    Deniz kısa okuma yazman var mı 6 1
    Bunyamin Telli Bunyamin Telli:
    arkadaşlar Deniz Kısa yı bilmiyorum ama sizin bir insanın düşüncesine karşı alaycı cevaplar vermeniz sizin seviyenizi belirliyor 0 0
  • 1234 1234:
    ya birileri şu sari bunağa bi şeyler yapsin yoksa 3 dünya savaşı çıkacak 63 4 Yanıtla
  • oktay sayar oktay sayar:
    abd ,sıkışınca atom bombasını kullanır,tehlike büyük 15 2 Yanıtla
  • LAST emperor444 LAST emperor444:
    Sarı kafa 80 yaşında diğer alçak 77 yaşında, ölüme gitmeden ağızlarından salya akarcasina dünyayı pisletmeye çalışıyorlar 7 1 Yanıtla
  • Mesut Çakar Mesut Çakar:
    abd kurulfuğundan beri başa geçmiş en dengesiz başkan 3. dünya savaşına ramak kaldı allah sonumuzu hayır etsin 3 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 06:26:19. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.