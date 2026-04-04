Canlı anlatım: Dev maçta üçüncü gol geldi - Son Dakika
Canlı anlatım: Dev maçta üçüncü gol geldi

Canlı anlatım: Dev maçta üçüncü gol geldi
04.04.2026 20:00
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, lider Galatasaray'ı ağırlıyor. Karşılaşmada Trabzonspor, 2-1 önde.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında zirve yarışını sürdüren Trabzonspor, lider Galatasaray'ı kendi sahasında konuk etti. 

İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Savic, Mustafa, Pina, Nwaiwu, Folcarelli, Ozan, Augusto, Zubkov, Nwakaeme, Onuachu.

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Barış, Lang, Yunus, Icardi.

CANLI ANLATIM:

MAÇ SONUCU: Trabzonspor 2-1 Galatasaray

90' Mücadelenin sonuna 4 dakika ilave edildi. 

88' Abdülkerim'in sol çaprazdan ortası doğrudan dışarıya gitti. 

87' Galatasaray sağlı sollu ataklarla tehlike yaratma peşinde. 

85' Galatasaray'da Lemina oyundan alındı Asprilla kalan sürede oyunda olacak.

83' Maçta son dakikalara Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğü ile girildi.

80' Roland Sallai'nin ceza sahası dışından şutu Onana için kolay bir top oldu.

78' Wagner Pina, Barış Alper'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

76' Onana, oyunu yavaşlattığı gerekçesi ile sarı kart gördü.

75' Galatasaray tüm hatlarıyla beraberlik golünü arıyor. 

72' Kullanılan korner sonrasında ceza sahasında karambol oluştu. Son olarak ceza sahası dışından Icardi'nin şutuna altı pas içinde dokunan Lemina, topu uzak direğin yanından dışarıya gönderdi.

69' Sallai, Noa Lang yerine oyuna dahil oldu.

68' SON ANDA DAVİNSON! Abdülkerim Bardakcı'yı geçen FelipeAugusto topu sağ kanattan Zubkov'a döndü. Penaltı noktası üzerinden şutunu çıkartan Zubkov'un topuna Sanchez ayak koydu ve kornere attı.

66' Galatasaray'da Sallai birazdan oyuna dahil olacak.

64' Gol sonrası Davinson Sanchez sarı kart gördü.

63' Sağ kanattan Nwakaeme tarafından kullanılan serbest vuruşta iyi yükselen Nwaiwu şık bir kafa vuruşu yaparak golünü attı.

62' GOOOLLL! Trabzonspor yeniden öne geçiyor. Nwaiwu attı, 2-1 oldu!

60' Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Nwakaeme topu Sanchez'den kurtaramadı.

59' Her iki takım da kanatları kullanarak etkili olmak istiyor. 

57' Zubkov'un sağ kanattan ortası doğrudan auta çıktı.

54' Pozisyonu VAR monitöründe izleyen Cihan Aydın, kararında değişikliğe gitmedi. Barış Alper Yılmaz, oyuna sarı kartla devam edecek. 

53' VAR hakemi Erkan Engin, Cihan Aydın'a inceleme uyarısında bulundu.

51' Barış Alper Yılmaz, Pina'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

49' Barış Alper'in sol kanattan yaptığı ortada arka direğe koşan Singo gelişine çok şık bir vuruşla topu ağlara yolladı.

48' GOOOLLL! Sevinme sırası bu kez Galatasaray'da! Singo, şık bir golle Onana'yı mağlup ediyor. 

46' Galatasaray, ikinci yarıya iki değişiklikle başladı. İlkay Gündoğan ve Eren Elmalı, Ismail Jakobs ve Lucas Torreira yerine oyuna dahil oldu.

46' İkinci yarı başladı. 

DEVRE: Trabzonspor 1-0 Galatasaray 

45' Trabzonspor, Onuachu ile ikinci golü buldu ancak ofsayt bayrağı havada. 

43' Topla oynamada yüzde 56 ile Galatasaray üstünlüğü var.

42' Sol kanatta Singo'dan topu kazanan Mustafa Eskihellaç topu içeriye çevirdi. Sanchez son anda araya girerek topun Onuachu'ya gelmesini engelledi.

40' Ozan Tufan'ın pasında topla buluşan Mustafa Eskihellaç Singo'nun müdahalesi ile yerde kaldı. Hakemin kararı devam

38' Trabzonsporlu oyuncular ve yedek kulübesi, hakem Cihan Aydın'a tepki gösteriyor. Teknik direktör Fatih Tekke, itirazlarının ardından sarı kart gördü.

36' Barış Alper'in sol kanattan iiçeriye çevirdiği topu Nwiawu araya girdi ve uzaklaştırmaya çalıştı. Top tekrar Galatasaraylı futbolcularda kaldı. Singo'nun ceza sahası dışından şutunu bir kez daha Nwiawu engelledi. Dönen top Lemina'da kaldı. Leminanın şutu farkla üstten dışarıya çıktı.

34' Galatasaray'ın sol taraftan kullandığı korneri Barış Alper altı pas içine ortaladı. Onana topu parmaklarıyla diğer kanada çeldi.

33' Zubkov'un ceza sahası içine ortaladığı topu Onuachu'dan önce Davinson araya girdi ve kafayla topu uzaklaştırdı.

31' SON ANDA ONANA! Galatasaray'da Barış Alper'in sağ kanattan kullandığı kornerde Lemina ön direkte kafa vuruşunu yaptı. Onana bu poziyonda topun GOL olmasını engelledi ve topu uzaklaştırdı.

30' DİREĞİN YANINDAN! Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Ozan Tufan ceza sahasına girmeden sağ çaprazdaki Pina'ya döndü. Wagner Pina'nın şutu duzak direğin dibinden dışarıya çıktı.

28' Galatasaray'ın içeriye çevirdiği topu Barış Alper yere indirdi.. Nwiawu, Galatasaraylı futbolculardan önce araya girdi ve tehlikenin büyümesini engelledi.

26' AZ FARKLA DIŞARIYA! Wagner Pina'nın sağ kanattan ceza sahası dışına çıkardığı topu Nwakaeme kontrı-ol etti. Hafif sağ çaprazdan sağ ayağı ile şutunu çıkartan Nwakaeme'nin topu yakın direğin yanından dışarı çıktı.

25' Noa Lang'ın sol çaprazdan içeriye çevirdiği topu Nwiawu uzaklaştırdı.

23' Mücadelede çeyrek dilim geride kalırken sahaya üstünlüğünü koyan taraf Trabzonspor.

22' Galatasaray'da Okan Buruk sarı kart gördü.

20' Ozan Tufan, Barış Alper'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

19' Jakobs'un ara pasında Wagner Pina topu takımına kazandırdı. Sonrasında hızlı çıkan Trabzonspor Augusto ile şut denemesinde Uğurcan'ı geçemedi.

16' Tedavisi tamamlanan Pina tekrar oyuna döndü

15' Rakiplerinden sıyrılamayan Noa Lang topu rakibine kaptırdı. Trabzonspor atağı seyredeceğiz.

13' Galatasaray bu kez sol kanattan köşe vuruşu kazandı. Ypılan ortayı Abdülkerim dokunamadı ve top dışarıya çıktı.

12' Kullanılan korner sonrasında Singo topu içeriye çevirdi ancak hakem ceza sahası içerisinde faul tespit etti. Trabzonspor serbest vuruş kullanacak.

11' Singo'nun sağ kanattan içeriye çevirmeye çalıştığı topu Trabzonspor defansı kornere attı.

10' Trabzonspor kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.

8' Barış Alper'in sağ kanattan kullandığı kornerde Singo'nun vuruşu üstten auta çıktı.

6' KAÇTI Zubkov'un sağ çaprazdan sert şutu yan ağlarda kaldı.

5' Sağ taraftan gelişen Trabzonspor atağında Vagner Pina topu penaltı noktasına ortaladı. Onuachu kafasıyla vurduğu topu ağlarla buluşturdu.

4' GOOOLLL! Trabzonspor maça golle başladı. Golün adı Onuachu!

2' Zubkov'un ara pasında Onuachu topu önüne aldı. Sanchez topa ayak sokrarak kalecisi Uğurcan'a kazandırdı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz. 

Son Dakika Spor Canlı anlatım: Dev maçta üçüncü gol geldi - Son Dakika

    Yorumlar (2)

  • Ali Cakar Ali Cakar :
    Hicbirsey kacirmiyoruz bakiyoruz TS yazik olacak Hakem maci satacak 2 2 Yanıtla
  • Faruk Demiroğlu Faruk Demiroğlu:
    Trabzon'da balıkçıların ağına takılan aslan hamsiler tarafından katledilmiş halde bulundu 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Canlı anlatım: Dev maçta üçüncü gol geldi - Son Dakika
