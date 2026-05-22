Beşiktaş Belediyesine yönelik soruşturmada 3 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet almak ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Çalı, Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri Yöneticisi Bülent Karakaş, Sarbel Organizasyon Büro İşçisi Özlem Demir Karakaş, eski Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi Oylum Işık ve Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi İlker Uluer, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI DAHİL 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılık ifadelerinin ardından İlker Uluer, Cevdet Çalı ve Bülent Karakaş tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik, 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Diğer 2 şüphelinin ise savcılıktaki işlemleri devam ediyor.

90 BİN DOLAR VE 5 BİN EUROYA EL KONULDU

Öte yandan, şüphelilerin ikametleri ile makam odalarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 90 bin dolar ve 5 bin euroya el konulduğu öğrenildi.

BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, başsavcılık koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Beşiktaş Belediyesine yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti.

Açıklamada, soruşturma kapsamında, "rüşvet almak" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı ile Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesinin de bulunduğu 5 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilmişti.

Açıklamada şüphelilerin isimleri şöyle sıralanmıştı:

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüpheliler Nazire Oylum Işık ve Özlem Demir Karakaş tutuklanmıştı.