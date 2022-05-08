4,5 ton atık yağ ekonomiye geri kazandırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

4,5 ton atık yağ ekonomiye geri kazandırıldı

08.05.2022 15:45
4,5 ton atık yağ ekonomiye geri kazandırıldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde 4,5 ton atık yağ ve 2 bin atık pil ekonomiye geri kazandırıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 4,5 ton atık yağ ve 2 bin atık pil ekonomiye geri kazandırıldı.

2018 yılında atık yağ ve pil toplama çalışmalarına başlayan İlkadım Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü bu kapsamdaki faaliyetleri daha da geliştirerek 40. AYPİKUT'u Kalkancı Mahallesi'nde kullanıma sundu.

"Geri dönüşüm alışkanlığını kazandırmayı hedefliyoruz"

2022 yılında AYPİKUT'lar tarafından toplanan 4 bin 500 kilo bitkisel atık yağın biyodizele dönüştürüldüğünü belirten İlkadıım Belediyesi Çevre Mühendisi Ayşegül Akça, 2000 atık pili de Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği'ne teslim ederek bertarafını sağladıklarını söyledi. Akça, "Bu makineler sayesinde atık olarak nitelendirilen ürünler geri dönüşüme kazandırılarak ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Bu sayede halkımıza geri dönüşüm alışkanlığını kazandırarak, çevre kirliliğinin önüne geçmeyi amaçlıyoruz" dedi.

"Getir Atığı Al Harçlığı" İlkadım'da hayata geçiyor

Geri dönüşümle Türkiye ekonomisine katkı sağladıklarını vurgulayan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Yenilikçi ve çevre dostu belediyecilik anlayışıyla gelecek nesillerimize daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir çevre bırakmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla atıkların önemli olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmanın şimdiki nesli bilinçlendirerek olacağı bilinciyle pandemi sürecinin sona ermesiyle birlikte okullarımızda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz geri dönüşümle ilgili eğitimler vermeyi başladık. Bunun yanı sıra geri dönüşüm alanında 'Getir Atığı Al Harçlığı' projesi ile gençlerimizi ve okul çağındaki öğrencilerimizi bu proje ortak etmek istiyoruz. Bu uygulama ile Sıfır Atık projesine farklı bir boyut kazandıracağız. Bu proje sayesinde genç neslimizin çevreye duyarlı olmasına katkı sağlarken, bu sayede gelecek nesillere de daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefliyoruz. Atık yağların ve atık pillerin toplanmasına imkan sağlayan AYPİKUT'lar geri dönüşümle birlikte tabiatın kirlenmesine engel olunduğu gibi aynı zamanda ülke ekonomisine de katkı sağlanıyor. Bu vesile projemize destek veren İlkadımlı vatandaşlarımıza geri dönüşüme olan katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

4,5 ton atık yağ ekonomiye geri kazandırıldı
4,5 ton atık yağ ekonomiye geri kazandırıldı
4,5 ton atık yağ ekonomiye geri kazandırıldı
4,5 ton atık yağ ekonomiye geri kazandırıldı

YORUMLAR
500
Doğalgaz tesisat borusuna asılı halde bulunan genç kadın hayatını kaybetti Doğalgaz tesisat borusuna asılı halde bulunan genç kadın hayatını kaybetti

Togo Cumhuriyeti, geri dönüşüm, İlkadım, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 4,5 ton atık yağ ekonomiye geri kazandırıldı - Son Dakika


Son Dakika
14:39 Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman son yolculuğuna uğurlandı
15:06 Şişli'de bir kişi, "Acil telefon etmem gerekiyor" diyerek Ukraynalı turistin cep telefonunu çaldı
15:04 Hakkında haber alınamayan adam, evinin terasında 21 yerinden bıçaklanmış olarak bulundu
15:02 Koyun yüklü kamyonet kaza yaptı: 18 koyun telef oldu
14:59 Mehmetçik'i bomba yüklü maket uçakla vurmaya çalışan terör örgütü PKK'ya geçit verilmedi
14:45 Karısının boşanmak istemesine sinirlenince kezzapla kendine zarar vermek istedi
14:28 Doğuma yakın ilk poz! Sinem Kobal'ın Anneler Günü paylaşımı beğeni rekoru kırdı
14:02 Maliyeti 47 milyon TL'ye ulaşan dev çay bardağı şeklindeki binanın açılışında sona gelindi
13:44 Milli Savunma Bakanlığı'nın Anneler Günü'ne özel yayınladığı video tıklanma rekoru kırdı
13:43 Rusya-Ukrayna savaşı sona mı eriyor? Putin, savaşın kaderini etkileyecek açıklamayı yarın yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 15:51:26. #1.13#
SON DAKİKA: 4,5 ton atık yağ ekonomiye geri kazandırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement