Ekonomi

4 boynuzlu koç ahırın lideri oldu

TOKAT - Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Bağlarbaşı köyünde bir hayvan yetiştiricisinin ahırında bulunan dört boynuzlu koç görenlerin ilgisini çekiyor.

Tokat'ta hayvan besiciliği ile uğraşan Mehmet Koçak, kuzulardan birinde diğerlerinden farklı olarak 4 boynuz yeri olduğunu fark etti. Aynı koyundan bu yıl da kuzu alan Koçak, onunda 4 boynuzlu olduğunu gördü. 68 yıldır hayvancılıkla uğraşan Koçak, veterinerine götürerek bunun ender görülen bir durum olduğunu ancak hastalık olmadığını öğrendi. Şu anda bir buçuk yaşında olan dört boynuzlu koç ahırda diğer koyunlara liderlik yapıyor.

"İki yıldır 4 boynuzlu doğuruyor"

7 yaşından itibaren hayvan besiciliği yaptığını, böyle bir durumla iki yıldır karşılaştığını söyleyen Mehmet Koçak; "75 yaşındayım ama 68 yıldır hayvancılıkla uğraşıyorum. Ömrümde ilk defa 4 boynuzlu koç gördüm. 2 yıldır anası 4 boynuzlu doğuruyor. Geçen sene de vardı, bu yıl da var. Şu an kurbana da hazır. Kurban olmaması için bir problem yok" dedi.