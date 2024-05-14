4 boynuzlu koç ahırın lideri oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

4 boynuzlu koç ahırın lideri oldu

Tokat'ın Pazar ilçesinde bir hayvan yetiştiricisinin ahırında bulunan dört boynuzlu koç, diğer koyunlara liderlik yapıyor. Hayvancılıkla uğraşan Mehmet Koçak, kuzulardan birinde 4 boynuz olduğunu fark etti ve aynı koyundan bu yıl da 4 boynuzlu bir kuzu aldı. Veteriner kontrolünde sağlıklı olduğu belirlenen dört boynuzlu koç, şu anda bir buçuk yaşında ve kurbanlık olarak hazır durumda.

14.05.2024 00:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

4 boynuzlu koç ahırın lideri oldu

TOKAT - Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Bağlarbaşı köyünde bir hayvan yetiştiricisinin ahırında bulunan dört boynuzlu koç görenlerin ilgisini çekiyor.

Tokat'ta hayvan besiciliği ile uğraşan Mehmet Koçak, kuzulardan birinde diğerlerinden farklı olarak 4 boynuz yeri olduğunu fark etti. Aynı koyundan bu yıl da kuzu alan Koçak, onunda 4 boynuzlu olduğunu gördü. 68 yıldır hayvancılıkla uğraşan Koçak, veterinerine götürerek bunun ender görülen bir durum olduğunu ancak hastalık olmadığını öğrendi. Şu anda bir buçuk yaşında olan dört boynuzlu koç ahırda diğer koyunlara liderlik yapıyor.

"İki yıldır 4 boynuzlu doğuruyor"

7 yaşından itibaren hayvan besiciliği yaptığını, böyle bir durumla iki yıldır karşılaştığını söyleyen Mehmet Koçak; "75 yaşındayım ama 68 yıldır hayvancılıkla uğraşıyorum. Ömrümde ilk defa 4 boynuzlu koç gördüm. 2 yıldır anası 4 boynuzlu doğuruyor. Geçen sene de vardı, bu yıl da var. Şu an kurbana da hazır. Kurban olmaması için bir problem yok" dedi.

Kaynak: İHA

Kurban, Tarım, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 4 boynuzlu koç ahırın lideri oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan köklü değişim mesajı: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim mesajı: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz
15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
15:16 Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum
15:04 Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL’yi üzerine geçirmiş Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun! Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL'yi üzerine geçirmiş
15:02 CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var
14:57 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 17:00:51. #1.12#
SON DAKİKA: 4 boynuzlu koç ahırın lideri oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement