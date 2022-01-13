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4 ilçenin su sorunu çözülüyor - Son Dakika

4 ilçenin su sorunu çözülüyor

13.01.2022 15:38
4 ilçenin su sorunu çözülüyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin verimli tarım alanlarından Bafra Ovası'nda ürünlerin verimini artırarak halkın içme suyuna ulaşımını kolaylaştıracak '19 Mayıs Dağköy Barajı İsale Hattı ve Arıtma Tesisi Projesi'ni sürdürüyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin verimli tarım alanlarından Bafra Ovası'nda ürünlerin verimini artırarak halkın içme suyuna ulaşımını kolaylaştıracak '19 Mayıs Dağköy Barajı İsale Hattı ve Arıtma Tesisi Projesi'ni sürdürüyor.

Şebeke hattı yapımının yüzde 25'lik kısmı tamamlandı. Tesisi bu yıl işletmeye alacaklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Günlük 100 bin metreküp kapasiteli tesiste arıtılmış suyu şebekelerle 19 Mayıs, Bafra, Alaçam ve Yakakent ilçelerimize dağıtacağız" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nezdindeki girişimleri ve DSİ Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla yapımı tamamlanarak hizmete alınan 19 Mayıs Dağköy Barajı, Bafra, 19 Mayıs, Alaçam ve Yakakent ilçeleri ile 69 yerleşim yerini taşkınlardan koruyarak, tarımsal sulama, içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak.

85 kilometre boru döşendi

Engiz Deresi üzerine kurulan barajda biriktirilen suyu tarım arazilerine de dağıtarak ürün kalitesinin artıracak ishale hattı ve arıtma tesisi inşaatı ise devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin geçen yılın ocak ayında ihale ettiği sulama yatırımının yüzde 25'i bitirildi. Arıtma tesisi inşaatının da önemli bir kısmı tamamlandı. 2022 yılı sonuna kadar bitirilmesi hedeflenen proje çalışmaları kapsamında yüklenici firma muhtelif cins ve çaplarda yaklaşık 85 km boru döşedi. Su, kanalizasyon, yağmur, içme ve kullanma suyu şebekeleri, terfi merkezi, mikrotünel işleri, işletme bakım yolu, sanat yapısı ve boru montaj imalatları ise sürüyor.

Tesis 100 bin metreküp kapasiteli

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, tesisi bu yıl içerisinde işletmeye alacaklarını söyledi. İlçedeki isale hatlarını entegre edecek yatırımda çalışmaların hızlı şekilde sürdürüldüğünü ifade eden Başkan Demir, çeşmelerden su akmayan tek bir hane kalmayacağını belirterek, bu sorunu kentin gündeminden çıkaracaklarını kaydetti.

Demir, "Barajdan alacağımız suyu, bin 230 metre isale hattı ile arıtma tesisine nakledeceğiz. Günlük 100 bin metreküp kapasiteli tesiste arıtılmış suyu şebekelerle 19 Mayıs, Bafra, Alaçam ve Yakakent ilçelerimize de dağıtacağız. Böylece ilçelerimizdeki nüfusumuzun içme suyu ihtiyaçlarını karşılamış olacağız" dedi. Arıtma tesisinde yılda 22.27 milyon metreküp içme suyunun arıtılacağına dikkat çeken

Başkan Demir, "7 bin 693 hektar tarım arazisi sulanacak. Barajdan alacağımız suyu içme suyu arıtma tesisine getirecek isale hattının yapımı devam ediyor. Arıtılmış suyu ilçelere verdikten sonra Bafra'daki mevcut su kaynaklarını bakım onarıma alıp tüm sistemlerini gözden geçirerek yenileyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sektör paydaşlarını buluşturacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan dijital tarım dergisi, SBBTARIM'ın ikinci sayısı da çıktı. Dijital olan ikinci sayının bir çıktısı Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Ali Korkmaz tarafından Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e de sunuldu. Dergiyi inceleyen Başkan Demir, yılda üç sayı halinde okurlarıyla buluşacak 'SBBTARIM' dijital derginin ikinci sayısının da yine şehrin tarımsal yapısı ve faaliyetlerinin tanıtımına önemli katkılar vereceğini söyledi.

Başkan Demir, "Tarımın tüm bileşenlerini içeren ve konuları ile üreticileri bilgilendiren dergiye okurlar dijital ortamdan anında ulaşabilirler. Bu dergi ülkemizin en önemli ovalarını barındıran ve tarımsal üretimde pek çok konuda önde olan Samsun'un tanıtımına ve sektör paydaşları arasında tarımsal iletişimin sağlanmasına katkıda bulunacaktır" dedi.

Tarımsal içerikli derleme, makale ve Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen tarımsal çalışmalara dair haberlerin yer aldığı dergiye Belediye'nin internet sayfası üzerinden erişim sağlanabiliyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan derginin ikinci sayısında hayvancılık ve sorunları, keneler ile ilgili bilgilendirme, küresel ısınma, aşılama teknikleri, bal arısı kolonilerinde ilkbahar dönemi çalışmaları, sulama hataları gibi makaleler ile Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı tarım faaliyetlerinin haberleri yer aldı. - SAMSUN

4 ilçenin su sorunu çözülüyor
4 ilçenin su sorunu çözülüyor
4 ilçenin su sorunu çözülüyor

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Samsun Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Samsun, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 4 ilçenin su sorunu çözülüyor - Son Dakika Ekonomi


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