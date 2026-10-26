523 milyon avroluk hava ve füze savunma sözleşmesine ASELSAN ile SSB imza attı

523 milyon avroluk hava ve füze savunma sözleşmesine ASELSAN ile SSB imza attıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), yeni nesil hava ve füze savunma sistemi geliştirilmesine yönelik toplam 523 milyon avroluk sözleşme imzaladı. ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna yaptığı açıklamada yeni iş ilişkisini duyurdu.
ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında yeni nesil hava ve füze savunma sistemi geliştirilmesine yönelik toplam tutarı 523 milyon avro olan sözleşme imzalandı.
ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, taraflar arasındaki yeni iş ilişkisi duyuruldu.
Açıklamada, "ASELSAN ile SSB arasında yeni nesil hava ve füze savunma sistemi geliştirilmesine yönelik toplam tutarı 523 milyon avro olan sözleşme imzalanmıştır." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
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