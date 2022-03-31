AA Finans'ın mart ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi

AA Finans'ın mart ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

31.03.2022 11:16
AA Finans'ın mart ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 5,34 artmasını bekliyor.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 5,34 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Nisan pazartesi günü açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 5,34 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3,80, en yüksek yüzde 6,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,34) göre bir önceki ay yüzde 54,44 olan yıllık enflasyonun yüzde 60,95'e yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 4,81 artış göstermişti.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 38,05'ten yüzde 44,78'e yükseldi.

TarihEkonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde)Aylık Beklenti (Yüzde)Gerçekleşme (Yüzde)
Ocak38,1210,0911,1
Şubat38,054,144,81
Mart44,785,34 ???????

YORUMLAR
500
Almanya'da enflasyon yüzde 7,3'e sıçradı Almanya'da enflasyon yüzde 7,3'e sıçradı Rusya'da yıllık enflasyon Eylül 2015'ten bu yana en yüksek seviyede Rusya'da yıllık enflasyon Eylül 2015'ten bu yana en yüksek seviyede

Tüketici fiyat endeksi, Enflasyon, Finans, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AA Finans'ın mart ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı - Son Dakika


Son Dakika
11:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaklık teklif ettiği çiftçi Sevilay'ın ideali veteriner hekim olmak
11:28 Köprü ve otoyollarda HGS'ye geçiş için bugün son gün
11:26 Tuğba Ekinci yaz sezonunu açtı! Bikinili pozu sosyal medyayı salladı
11:23 31 Mart 2022 Perşembe gününe yatay seyirle başlayan dolar 14,65'ten işlem görüyor
11:22 Aldatıldığı iddia edilen Mahsun Kırmızıgül'ün eşi Ece Binay, soyadını sildi!
11:15 31 Mart 2022 Perşembe gününe düşüşle başlayan altının gram fiyatı 908 liradan işlem görüyor
11:01 Domenec Torrent'le yola devam edilmesi beklenmiyor! Alacağı ücret ise şaşırttı
10:55 Bakan Çavuşoğlu merak edilen o soruyu cevapladı: TSK, Ukrayna'ya gidecek mi?
10:49 Şekere zam geldi: 1 kilo şeker 7,80 TL'ye yükseldi
10:12 Köy evi katliamında yeni detaylar: 4 kişinin öldürüldüğü katliamda, camlar ve duvarlar kana bulanmış!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 11:51:26. #1.11#
SON DAKİKA: AA Finans'ın mart ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement