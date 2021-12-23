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AA'ya ÇEVKO'dan çevre ödülü - Son Dakika

AA'ya ÇEVKO'dan çevre ödülü

23.12.2021 17:22
AA'ya ÇEVKO'dan çevre ödülü

Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı'nın (ÇEVKO) bu yıl 10'uncu kez düzenlediği Yeşil Nokta Basın Ödülleri kapsamında Anadolu Ajansı (AA) ödüle layık görüldü.

Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı'nın (ÇEVKO) bu yıl 10'uncu kez düzenlediği Yeşil Nokta Basın Ödülleri kapsamında Anadolu Ajansı (AA) ödüle layık görüldü.

Vakıf açıklamasına göre, Yeşil Nokta Basın Ödülleri, toplumu çevre ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmeye, bilgilendirmeye yönelik duyarlılık gösteren basın-yayın kuruluşlarına, habercilere ve toplumun takdirini kazanmış kişilere veriliyor.

Bu yıl "Haber Ajansı" dalında AA ödüle layık görüldü. AA adına ödül, AA Proje Ofisi Yönetim Koordinatörü Oğuz Karakaş'a takdim edildi.

Radyo dalında ise TRT Radyo'ya ödül verildi. Çevre konusunda farkındalık oluşturmayı ve kamuyu bilgilendirmeyi bir ödev olarak gören TRT Radyo'yu temsilen ödül törenine TRT Radyo Dairesi Başkanı Ahmet Akçakaya katıldı.

ÇEVKO Yeşil Nokta Basın Ödülleri'nde "Gazete" dalında Milliyet, "Dergi" dalında Para dergisi, "TV" dalında NTV, "Haber Sitesi" dalında Ekovitrin.com ödül kazandı. "Özel Ödül" ise Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak'a verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇEVKO Genel Sekreteri Mete İmer, Türkiye'de ÇEVKO'nun temsil ettiği Yeşil Nokta markasının, 31 ülkede 540 milyonu aşkın tüketicinin katılım sağladığı ambalaj atığı geri dönüşüm sistemlerinin işareti olduğunu belirterek, "Yeşil Nokta Ödülleri ile sanayi kuruluşları ve basın-yayın kuruluşları ödüllendirilmektedir. Kuruluşumuzun 30'uncu yılı olan 2021 yılı itibarıyla da üniversite öğrencilerinin ambalaj tasarımı, atık yönetimi ve çevre konulu sosyal sorumluluk alanlarında, ürün, uygulama ve proje geliştirmelerinin teşvik edilmesi amacıyla Yeşil Nokta Öğrenci Ödülleri'ne başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

ÇEVKO Yeşil Nokta Öğrenci Ödülleri

Bu yıl ilk kez verilen ÇEVKO Yeşil Nokta Öğrenci Ödülleri'de ise 7 üniversiteden 9 öğrenci, 3 farklı kategoride 7 projeyle Yeşil Nokta Öğrenci Ödülü'ne layık görüldü.

ÇEVKO Yeşil Nokta Öğrenci Ödülleri'nin jürisinde akademiden ve iş dünyasından çok sayıda isim yer aldı. Jüri, iki aşamalı değerlendirme yaptı. Birinci değerlendirmede tüm başvurular başvuru dosyası üzerinden değerlendirildi ve finale kalan katılımcılar belirlendi. İkinci değerlendirme için finalistlerden sunum istendi.

İstanbul Teknik Üniversitesi İç Mimarlık bölümü öğrencileri Beyza Nur Eraslan ve Feyza Başak, "DIY Yılbaşı Süsleri Projeleri"yle, grup olarak "Ambalajda Önleme Uygulamaları" kategorisinde birincilik ödülü kazandı.

"Atık Yönetim Sistemi ve Uygulamaları" kategorisinde birincilik ödülünü iki öğrenci paylaşırken, bu kategori en çok ödülün verildiği alan oldu. ODTÜ Endüstriyel Tasarım bölümü öğrencisi Derya Ercivan, "EcoPhil Projesi"yle bireysel olarak birincilik ödülünün ilk sahibi oldu. Özyeğin Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümü öğrencisi Kumsal Kurt da "Cyclearly Projesi"yle bu kategorideki ikinci birincilik ödülüne bireysel olarak ismini yazdırdı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Biyoloji-Ekoloji bölümü öğrencisi Çağdaş Saz, "Elektro-Sulak Alan Enerjili Sera Tasarımı (ESA) Projesi" ile bireysel olarak üçüncülük ödülü kazandı. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümü öğrencileri Melike Kiraz ve Ümmü Beyza Top, "R-bin Projeleri"yle grup olarak teşvik ödülüne layık görüldü.

"Çevre Konulu Sosyal Sorumluluk Uygulamaları" kategorisinde de iki öğrenci ödül aldı. Gebze Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümü öğrencisi Gülişah Sanem Şen, "Pharmy Projesi"yle bireysel olarak birincilik ödülü aldı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü öğrencisi Süleyman Miran da "Akıllı Otomat Sistemleri Projesi"yle bireysel olarak ikincilik ödülü kazandı.

Anadolu Ajansı, Celal Toprak, Gazete, ÇEVKO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AA'ya ÇEVKO'dan çevre ödülü - Son Dakika Ekonomi


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