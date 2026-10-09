AB Komisyonu 102 başvurudan 16 ülkede 46 stratejik ham madde projesini belirledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB Komisyonu 102 başvurudan 16 ülkede 46 stratejik ham madde projesini belirledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Komisyonu, Kritik Ham Maddeler Yasası kapsamında 102 başvuru arasından 16 üye ülkede yer alan 46 stratejik projeyi belirledi. Seçilen projeler hızlandırılmış izin ve finansman desteğinden yararlanacak, batarya, savunma ve havacılık gibi değer zincirlerini güçlendirecek.

Avrupa Birliği (AB), kritik ham madde tedarik zincirlerini güçlendirmek ve kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla 16 üye ülkede 46 yeni stratejik proje belirledi.

AB Komisyonu, Kritik Ham Maddeler Yasası kapsamında tespit edilen yeni stratejik projelere ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, sunulan 102 proje arasından 46'sının seçildiği, projelerin Belçika, Bulgaristan, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Litvanya, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, İspanya ve İsveç'te yer aldığı bildirildi.

Seçilen projelerin 8'inin ham madde çıkarma, 11'inin işleme ve 19'unun geri dönüşüm alanında olduğu kaydedilen açıklamada, ayrıca 3 projenin çıkarmayı ve işlemeyi, 5 projenin ise işlemeyi ve geri dönüşümü bir araya getirdiği ifade edildi.

Açıklamada, projelerin yasa kapsamındaki 17 stratejik ham maddenin 15'ini kapsadığı, Avrupa'nın batarya, savunma, havacılık ve uzay ile kalıcı mıknatıs değer zincirlerini güçlendireceği vurgulandı.

Bu kapsamda lityumla ilgili 7, nikelle alakalı 12, kobaltla ilgili 10, manganezle alakalı 5 ve grafitle ilgili 4 projenin batarya sektörünü destekleyeceği belirtilen açıklamada, magnezyumla ilgili 2 ve tungstenle alakalı 3 projenin savunma, havacılık ve uzay sektörlerine, nadir toprak elementleriyle ilgili 4 projenin ise kalıcı mıknatıs üretimine katkıda bulunacağı bildirildi.

Stratejik proje statüsü verilen yatırımlar, hızlandırılmış izin süreçlerinden ve finansmana erişimi kolaylaştıran desteklerden yararlanacak. Ayrıca, projelerde üretilecek ham maddeler için satın alma anlaşmaları yapılmasına destek sağlanacak.

AB, Kritik Ham Maddeler Yasası kapsamında 2030'a kadar stratejik ham maddelerde yıllık tüketimin en az yüzde 10'unu Birlik içinde çıkarmayı, yüzde 40'ını işlemeyi ve yüzde 25'ini geri dönüşüm yoluyla karşılamayı hedefliyor.

Kaynak: AA
Hamster CoinHavacılıkEkonomiEnerjiDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kimse ne olduğunu anlayamadı Galatasaray’dan bir garip paylaşım Kimse ne olduğunu anlayamadı! Galatasaray'dan bir garip paylaşım
Azerbaycan’da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor Azerbaycan'da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor
Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Başkentte alarm Halka “Kış gelmeden şehri terk edin“ uyarısı Başkentte alarm! Halka "Kış gelmeden şehri terk edin" uyarısı
Özgür Özel, Bakan Göktaş’la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı Özgür Özel, Bakan Göktaş'la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı
16:00
Bakan Göktaş’a yönelik iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı: Ellerine ne tutuşturulsa saldırıyorlar
Bakan Göktaş'a yönelik iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Ellerine ne tutuşturulsa saldırıyorlar
15:55
Jose Mourinho: Arda Güler sakattı, izin verdim
Jose Mourinho: Arda Güler sakattı, izin verdim
15:29
Şarkıcı Güllü’nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Şarkıcı Güllü'nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
15:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren hattını açtı: Halkalı-Kapıkule 1,5 saate düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren hattını açtı: Halkalı-Kapıkule 1,5 saate düşecek
15:24
Galatasaray’ın “Sinan sen ne yaptın“ paylaşımının sırrı çözüldü
Galatasaray'ın "Sinan sen ne yaptın" paylaşımının sırrı çözüldü!
14:39
Şarkıcı Atilla Taş’ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi
Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 16:17:49. #.0.2#
SON DAKİKA: AB Komisyonu 102 başvurudan 16 ülkede 46 stratejik ham madde projesini belirledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei