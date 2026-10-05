AB Komisyonu dronsavar kapasitesi için 130 milyon avro ek fon sağlayacak - Son Dakika
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AB Komisyonu dronsavar kapasitesi için 130 milyon avro ek fon sağlayacak

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AB Komisyonu, sınır gözetimi ve dronsavar kapasitesini güçlendirmek için 130 milyon avroluk ek finansman sağlayacak. Bu tutar, Aralık 2025'teki 250 milyon avroluk ilk tahsise ve bu yıl Frontex ve ülkelere ayrılan 169 milyon avroya ekleniyor; toplam kaynak yarım milyar avroyu aştı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelerin sınır gözetimi ile dron ve dronsavar kapasitelerini güçlendirmek amacıyla 130 milyon avroluk ek finansman sağlayacak.

AB Komisyonu, üye ülkelerin sınır güvenliğini artırmaları için hazırlanan yeni mali desteğe ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, 130 milyon avroluk ek kaynakla üye ülkelerin insansız hava aracı (İHA) karşıtı kapasitelerine destek sağlanacağı belirtildi.

Bunun, AB'nin sınır gözetimini güçlendirme ve ortaya çıkan güvenlik tehditlerine karşı müdahale kapasitesini geliştirme çabalarının bir parçası olduğuna işaret edilen açıklamada, yeni finansmanın, Aralık 2025'te açıklanan 250 milyon avroluk ilk tahsise ve bu yıl Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) ile üye ülkelerin kullanacağı gözetleme dronları ve ilgili ekipmanlar için ayrılan 169 milyon avroya ilave olduğu kaydedildi.

Açıklamada, AB'nin içişleri fonları kapsamında gözetleme ve dronsavar teknolojilerine sağlanan toplam kaynağın yarım milyar avroyu aştığı bildirildi.

Kaynak: AA
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