Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, sistemlerine yapılan siber saldırıda yapay zeka araçları kullanıldığını ve saldırı nedeniyle bazı uygulamalarının geçici olarak devre dışı bırakıldığını bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Thomas Regnier, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında AB sistemlerine yönelik gerçekleştirilen siber saldırı hakkında açıklamalarda bulundu.

Yapay zekanın güvenlik açıklarının tespit edilmesine ve siber saldırıların önlenmesine yardımcı olabileceği gibi siber operasyonlarda da kötüye kullanılabileceğini anlatan Regnier, son dönemde dünya genelinde çok sayıda siber saldırı yaşandığını hatırlattı.

Regnier, "AB Komisyonunun tespit edilen bir siber saldırı kampanyasına karşı gerekli adımları attığını teyit edebilirim. Koruyucu ve önleyici tedbir olarak bazı uygulamaları geçici olarak devre dışı bıraktık. Bunların büyük bölümü yeniden devreye alındı." ifadelerini kullandı.

Siber saldırının 22 Ekim'de tespit edildiğini, ilk incelemelerin ardından 26 Ekim'de doğrulandığını ve derhal önleyici tedbirlerin alındığını aktaran Regnier, AB kurumlarının siber güvenlik birimi CERT-EU ve Avrupa Veri Koruma Denetçisi ile yakın temas halinde olduklarını, soruşturmanın sürdüğünü ve elde edilen bulgular doğrultusunda gerekli adımların atıldığını ifade etti.

Regnier, "Soruşturmanın bu aşamasında Komisyon personelinin genelini etkileyen bir veri ihlaline ilişkin herhangi bir kanıt tespit etmedik." diye konuştu.

Saldırıda yapay zeka kullanılıp kullanılmadığına ilişkin soru üzerine Regnier, "Soruşturmamız sonucunda bunun yapay zeka ile oluşturulan bir siber saldırı kampanyası olduğunu teyit edebiliriz. Bir yapay zeka aracının kötüye kullanılması söz konusu." dedi.

Saldırıda herkesin erişimine açık bir yapay zeka aracının kullanıldığını ifade eden Regnier, saldırının birçok unsurunun kontrol altına alındığını ancak soruşturma devam ettiği için kesin bir değerlendirmede bulunmayacağını anlattı.

Regnier, AB Komisyonuna yönelik herhangi bir fidye talebinden haberdar olmadığını, alınan güvenlik tedbirlerinin etkili olabilmesi için durumun kamuoyuyla daha önce paylaşılmadığını sözlerine ekledi.