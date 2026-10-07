AB, Rusya'ya yönelik yaptırım listesine 1646 kişi ve kuruluş eklemeyi onaylayacak

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlar kapsamına 1646 kişi ve kuruluşun daha alınmasında uzlaştı.

Euronews internet sitesinde yer alan habere göre, AB ülkelerinin büyükelçileri, Brüksel'de gerçekleştirdikleri toplantıda Rusya'ya yönelik bireysel yaptırımlar listesinin genişletilmesinde anlaşma sağladı.

Bu çerçevede, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını desteklemekle itham edilen 743 kişi ve 826 kuruluş AB yaptırım listesine eklenecek. Bunlara ek olarak, eylülde düzenlenen Rusya Devlet Duması seçimlerinde Ukrayna'nın Rus kontrolündeki bölgelerinden aday olan 77 milletvekili de yaptırım listesine dahil edilecek.

Böylece AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırım listesine tek seferde yapılan en büyük ilave gerçekleşmiş olacak.

Karar, 12 Ekim'de Lüksemburg'da yapılacak AB dışişleri bakanları toplantısında resmen onaylanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Yaptırım uygulanacak kişi ve kuruluşların isimleri ise resmi onayın ardından açıklanacak.

Yaptırımlar, kişilere seyahat yasağı getirilmesini, mal varlıklarının dondurulmasını ve listedeki kişi ve kuruluşlara fon sağlanmasının yasaklanmasını içeriyor.

Yeni eklemelerle AB yaptırım listesindeki kişi ve kuruluş sayısının yaklaşık 4 bin 500'ü aşması bekleniyor.