AB, Ukrayna'ya yönelik ithalat vergilerini askıya alacak - Son Dakika
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AB, Ukrayna'ya yönelik ithalat vergilerini askıya alacak

27.04.2022 15:19
AB, Ukrayna'ya yönelik ithalat vergilerini askıya alacak

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'dan ithal edilen bütün ürünlerdeki gümrük vergilerini 1 yıl süreyle askıya almaya hazırlanıyor.

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'dan ithal edilen bütün ürünlerdeki gümrük vergilerini 1 yıl süreyle askıya almaya hazırlanıyor.

AB Komisyonu, Ukrayna'yı desteklemek için ülkenin AB'ye yaptığı bütün ihraç ürünlerindeki ithalat vergilerinin 1 yıl süreyle askıya alınmasını içeren teklifini açıkladı.

Açıklamada, söz konusu vergilerin askıya alınmasının eşi benzeri görülmemiş bir iyi niyet göstergesi olduğu ve bunun Rusya-Ukrayna savaşında ülkeye katkı sağlayacağı kaydedildi.

Teklif kapsamında Ukrayna'nın çelik ihracatına uygulanan anti damping ve diğer koruma önlemlerinin de askıya alınacağına işaret edilen açıklamada, bunun zor durumda olan Ukraynalı üreticileri ve ihracatçıları destekleyeceği belirtildi.

Söz konusu teklifin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB üyesi ülkeler tarafından da onaylanması gerekiyor.

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Avrupa Birliği, Ukrayna, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB, Ukrayna'ya yönelik ithalat vergilerini askıya alacak - Son Dakika


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