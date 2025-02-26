ABD Bankacılık Sektörü Karı Yüzde 2,3 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD Bankacılık Sektörü Karı Yüzde 2,3 Arttı

ABD Bankacılık Sektörü Karı Yüzde 2,3 Arttı

ABD'de bankacılık sektörünün 2023'ün son çeyrek karı, önceki çeyreğe göre yüzde 2,3 artışla 66,8 milyar dolar oldu.

26.02.2025 04:16
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ABD'de bankacılık sektörünün karı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 2,3 artışla 66,8 milyar dolara yükseldi.

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), 2024'ün dördüncü çeyreğine ilişkin Üç Aylık Bankacılık Profili verilerini açıkladı.

Açıklamada, 4 bin 487 ticari banka ve tasarruf kurumunun net karının geçen yılın son çeyreğinde 66,8 milyar dolar olarak hesaplandığı ifade edildi.

Bankaların karının, geçen yılın dördüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,3 arttığı kaydedilen açıklamada, söz konusu artışın faiz giderlerinin, gelirlerinden daha fazla düşmesine neden olan kısa vadeli faiz oranlarındaki son indirimlerden kaynaklandığı belirtildi.

Açıklamada, bankacılık sektörünün net karının 2024 yılı genelinde de bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,6 artarak 268,2 milyar dolara yükseldiği aktarıldı.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Bankacılık Sektörü Karı Yüzde 2,3 Arttı - Son Dakika

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