ABD Borsası Üretici Enflasyonu Verilerinin Ardından Hafif Yükselişle Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ABD Borsası Üretici Enflasyonu Verilerinin Ardından Hafif Yükselişle Başladı

New York borsası, beklentileri aşan üretici enflasyonu verilerinin ardından haftanın son işlem gününe hafif yükselişle başladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,07 artarak 39.783,28 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 0,11 artışla 5.590,76 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,11 kazançla 18.303,64 puana çıktı. Ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,6 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Analistler, ÜFE'nin enflasyonla mücadele yolunun inişli çıkışlı olmaya devam edeceğine işaret etti. ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde faiz indirimine başlayacağı beklentileri güçlü kalmaktadır.

12.07.2024 17:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW New York borsası beklentileri aşan üretici enflasyonu verilerinin ardından haftanın son işlem gününe hafif yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,07 artarak 39.783,28 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,11 artışla 5.590,76 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,11 kazançla 18.303,64 puana çıktı.

ABD'de üretici enflasyonu hızlanırken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında pozitif seyir izlendi.

Ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,6 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış, Mart 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Analistler, dün ABD'de tüketici enflasyonunun yavaşladığına işaret eden verilerin ardından bugün beklenenden daha sıcak gelen ÜFE'nin enflasyonla mücadele yolunun inişli çıkışlı olmaya devam edeceğine işaret eden önemli bir gösterge olduğunu söyledi.

Yine de ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde faiz indirimine başlayacağına dair beklentilerin güçlü kaldığını ifade eden analistler, şirketlerin finansal sonuçlarının da yatırımcıların odağında yer aldığını aktardı.

ABD'nin büyük bankaları ikinci çeyrek bilançolarını yayımlamaya başlarken, JPMorgan Chase'in net karı bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 25, Citigroup'un net karı yüzde 10 arttı, Wells Fargo'nunki yüzde 1 azaldı.

Karı ve geliri piyasa beklentilerini aşmasına rağmen, JPMorgan Chase'in hisseleri yüzde 2'nin üzerinde kayıpla güne başladı.

İkinci çeyrekte zayıf net faiz geliri bildiren Wells Fargo'nun hisseleri de yüzde 7'den fazla geriledi.

Citigroup'un hisseleri de beklentilerin üzerinde sonuçlar bildirmesine karşın yüzde 1 değer kaybetti.

Kaynak: AA

Dow Jones, New York, Fed, Borsa, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Borsası Üretici Enflasyonu Verilerinin Ardından Hafif Yükselişle Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:42 Kurye Ata Emre Akman’ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi Kurye Ata Emre Akman'ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi
16:25 AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi
15:59 Temizlik için evine çağırıp 6 parçaya böldü Vahşi cinayetin yeni ayrıntıları ortaya çıktı Temizlik için evine çağırıp 6 parçaya böldü! Vahşi cinayetin yeni ayrıntıları ortaya çıktı
15:27 17 maddelik teklif TBMM Başkanlığı’na sunuldu Sahipsiz saldırgan köpekler uyutulacak 17 maddelik teklif TBMM Başkanlığı'na sunuldu! Sahipsiz saldırgan köpekler uyutulacak
14:15 Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm
16:39 Serdar Dursun’dan çok konuşulacak Ali Koç itirafı: Eğer bir daha yaparsan sözleşmeni feshederim Serdar Dursun'dan çok konuşulacak Ali Koç itirafı: Eğer bir daha yaparsan sözleşmeni feshederim
16:12 Cezaevinden tahliye olan Sıla Doğu, günler sonra sessizliğini bozdu: Kardeşime kavuşmak istiyorum Cezaevinden tahliye olan Sıla Doğu, günler sonra sessizliğini bozdu: Kardeşime kavuşmak istiyorum
15:34 TFF’den resmi açıklama var İşte başkanlığa adaylığı kabul edilen isimler TFF'den resmi açıklama var! İşte başkanlığa adaylığı kabul edilen isimler
15:32 İbrahim Tatlıses, kalp kapakçığı ameliyatı oldu İbrahim Tatlıses, kalp kapakçığı ameliyatı oldu
15:30 Alex’in Fenerbahçeli taraftarlarla fotoğraf çektirmesi olay oldu Antalyaspor’dan açıklama gecikmedi Alex'in Fenerbahçeli taraftarlarla fotoğraf çektirmesi olay oldu! Antalyaspor'dan açıklama gecikmedi
15:14 92 yaşındaki kadının huzurevinden kaçışı kamerada 92 yaşındaki kadının huzurevinden kaçışı kamerada
15:00 Sharon Stone, ’Temel İçgüdü’ filminin ikonik sahnesini kırmızı dantel iç çamaşırı içinde tekrar canlandırdı Sharon Stone, 'Temel İçgüdü' filminin ikonik sahnesini kırmızı dantel iç çamaşırı içinde tekrar canlandırdı
14:54 Satır arasındaki detay Tanju Özcan’ı topa tutan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i de boş geçmedi Satır arasındaki detay! Tanju Özcan'ı topa tutan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i de boş geçmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 18:17:53. #1.12#
SON DAKİKA: ABD Borsası Üretici Enflasyonu Verilerinin Ardından Hafif Yükselişle Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement