ABD-Çin Ticaret Anlaşması Piyasalarda Coşku Yarattı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD-Çin Ticaret Anlaşması Piyasalarda Coşku Yarattı

ABD ve Çin gümrük vergilerini belirli süreyle düşürerek piyasalarda olumlu etki yarattı.

12.05.2025 16:39
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ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin olumlu sonuçlanması küresel piyasalarda coşkuyla karşılandı.

ABD, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergilerini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin ise ABD mallarına uyguladığı gümrük vergilerini 90 gün için yüzde 125'ten yüzde 10'a düşüreceğini duyurdu. Karar sonrası altının ons fiyatı gerilerken, kripto paralar ve petrol fiyatları yükselişe geçti. Ayrıca dolar da diğer para birimleri karşısında yükselirken, küresel borsalar alıcılı seyre geçti.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaretin artık normale dönüp dönmeyeceği belirsizliğini korurken, ABD ve Çin, karşılıklı uyguladıkları gümrük vergilerini sürpriz bir şekilde 3 ay süreyle düşürme konusunda anlaşması Almanya'da DAX 40 Endeksi'ni tüm zamanların en yüksek seviyesine taşıdı.

DAX 40 endeksi yüzde 1,8 artışla 23.911,98 puana yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Aynı zamanda, psikolojik açıdan önemli olan 24 bin puan sınırına da yaklaşmış oldu.

ABD ve Çin, karşılıklı uyguladıkları gümrük vergilerini 3 ay süreyle düşürme konusunda anlaştı.

ABD Çin mallarına uyguladığı gümrük vergilerini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a, Pekin, ABD mallarına uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 125'ten yüzde 10'a düşürecek.

Ayrıca, Çin ve ABD arasında ticaret ve ekonomik ilişkiler konularında müzakerelerinin sürdürülmesi için mekanizma kurulacak.

Söz konusu anlaşma birçok sektörde hisse senetlerini destekledi. Lojistik sektöründe Hapag-Lloyd ve Maersk'in hisseleri sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 12 yükseldi.

Çin'de önemli faaliyetleri olan şirketlerin hisseleri de sert yükseldi. ASM International ve STMicroelectronics gibi çip şirketlerindeki hisse fiyat artışları, Stoxx 600 Teknoloji endeksini yüzde 3,4 artırdı.

Trump geri adım atmak zorunda mı kaldı?

Çoğu analist, ticaret anlaşmazlığında hızlı bir anlaşma beklemiyordu. Donald Trump, tarafından başlatılan gümrük vergisi anlaşmazlığı nisanda tırmanmış, ülkeler karşılıklı gümrük vergilerini giderek daha da artırmıştı.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaretin artık normale dönüp dönmeyeceği belirsizliğini korurken, analistler, "ABD Başkanı Donald Trump'ın yüksek taleplerinden geri adım atmak zorunda kaldığını ve gerçeklerle yüzleşmiş gibi göründüğünü belirterek, Washington ve Çin arasındaki anlaşmanın piyasalar için şimdilik olumlu olduğunu belirtti.

Anlaşmaya rağmen ABD ve Çin arasındaki gümrük tarife seviyesi yılın başındakinden daha yüksek olmaya devam ettiğini ve söz konusu anlaşmanın henüz kesin bir sonuç olmadığını belirten analistler, "En kötü senaryonun gerçekleşmemesi her şeyin güllük gülistanlık olduğu anlamına gelmez." uyarısında bulundu.

"Çin için bir zafer olarak görülmesi muhtemel"

ING'nin Çin baş ekonomisti Lynn Song, ABD ve Çin arasında ticarete yönelik müzakere sürecinin muhtemelen zor olmaya devam edecek olsa da iki tarafın gerilimi beklenenden daha fazla düşürmesinin umutları artırdığını belirtti.

Song, gerilimin düşürülmesinden her iki taraf da fayda sağlamış olsa da, anlaşmanın "Çin için bir zafer olarak görülmesi muhtemel" olduğunu ifade ederek, "Çin müzakereler öncesinde gümrük tarifelerinin düşürülmesi çağrısında bulunmuştu ve şimdi bu hedefine ulaşmış görünüyor. Çin'in Nisan ayındaki tırmanışa verdiği yanıt, ülkenin gerekirse daha uzun bir dayanıklılık testine dayanmaya hazır olduğunu gösterdi." ifadesini kullandı.

Tarifelerin yüzde 30'a düşürülmesinin "Ticarete az çok normal bir dönüş sağlamak için yeterli" olduğunu belirten Song, "Bizim görüşümüze göre, Çin'e uygulanan gümrük vergilerinin yüzde 30'a indirilmesi, ticaretin az çok normale dönmesi için yeterli bir indirimdir. Bu seviyede, ihracatçıların, ithalatçıların ve tüketicilerin gümrük vergilerinin etkisini paylaşacaklarını ve genel ticaretin muhtemelen devam edeceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çin'deki 10 ila 20 milyon istihdam ABD'ye yapılan ihracata bağlı

Çin ihracatının yaklaşık yüzde 15'i ABD'ye gidiyor. ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'ın tahminlerine göre, Çin'deki 10 ila 20 milyon istihdam ABD'ye yapılan ihracata bağlı. Nisanda Çin'den ABD'ye yapılan ihracat yüzde 21 ile beklenenden daha az düşmüştü.

Bilgisayar ürünleri, cep telefonları ve oyuncaklar gibi birçok Çin ihracatının kar marjı ortalama sadece yüzde 30'ken, giyim için kar marjı ortalama yüzde 37 olarak biliniyor. Çin'den ABD'ye ihracatın karlı olmaya devam edip etmeyeceği, şirketlerin tarifeleri fiyat artışları yoluyla ABD'li müşterilere yansıtıp yansıtamayacağına bağlı olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD-Çin Ticaret Anlaşması Piyasalarda Coşku Yarattı - Son Dakika

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