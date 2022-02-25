ABD'de bekleyen konut satışları ocakta beklentilerin aksine düştü - Son Dakika
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ABD'de bekleyen konut satışları ocakta beklentilerin aksine düştü

25.02.2022 18:49
ABD'de bekleyen konut satışları ocakta beklentilerin aksine düştü

ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 5,7 azalarak piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösterdi.

ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 5,7 azalarak piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösterdi.

National Association of Realtors (NAR), ocak ayına ilişkin bekleyen konut satışları endeksini açıkladı.

Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 5,7 azalarak 109,5 değerine geriledi.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren verinin yüzde 1 artması öngörülüyordu.

Bekleyen konut satışları, geçen yıl aralıkta da aylık bazda yüzde 2,3 azalmıştı.

Satışlar, ocakta yıllık bazda ise yüzde 9,5 düşüş kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, konut stokunun tüm zamanların en düşük seviyesinde olduğunu ve alıcıların ev bulmakta zorlandığını belirtti.

Yun, konut kredisi oranları, konut maliyetleri ve konut stokuna ilişkin piyasadaki durum göz önüne alındığında, konut talebinde bir gerileme görmenin şaşırtıcı olmayacağını kaydetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de bekleyen konut satışları ocakta beklentilerin aksine düştü - Son Dakika


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