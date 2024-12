ABD'de Benzin Fiyatları Düşüşte

Ekonomi

NEW ABD'de ortalama benzin fiyatı, Mayıs 2021'den bu yana ilk kez galon başına 3 doların altına geriledi.

Benzin fiyatlarını da takip eden seyahat ve navigasyon uygulaması GasBuddy.com'dan yapılan açıklamada, ABD genelindeki 150 binden fazla benzin istasyonunu kapsayan 12 milyondan fazla bireysel fiyat bildiriminden derlenen verilere göre, ülkede ortalama benzin fiyatının üst üste sekiz haftadır düşüşte olduğu bildirildi.

Ortalama benzin fiyatının, bir hafta öncesine göre 3,1 sent azalışla galon başına 2,97 dolara gerilediği belirtilen açıklamada, bunun üç yıldan uzun bir süredir kaydedilen en düşük seviye olduğu vurgulandı.

Açıklamada, ülke genelindeki benzin fiyatı ortalamasının galon başına bir ay öncesine göre 8,7 sent ve bir yıl öncesine göre de 17,7 sent daha düşük olduğu ifade edilerek, ortalama motorin fiyatının da önceki haftaya kıyasla 2,3 sent azalışla 3,491 dolara gerilediği aktarıldı.

GasBuddy.com Petrol Analizi Başkanı Patrick de Haan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ABD'de 1300'den fazla gündür bu seviyeden daha düşük ortalama benzin fiyatı görülmediğine dikkati çekti.

ABD genelindeki benzin fiyatı ortalamasının sonunda 3 doların altına indiğini kaydeden de Haan, "Benzin fiyatlarında ek aşağı yönlü baskı görmeye devam edeceğiz ve ulusal ortalama Noel'e kadar potansiyel olarak 10 ila 15 sent daha düşebilir." ifadesini kullandı.