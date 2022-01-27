ABD'de dayanıklı mal siparişleri geçen ay beklenenden fazla azaldı

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, geçen ay aylık yüzde 0,9 azalarak piyasa beklentilerinin üzerinde düştü.

ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2021 dönemine ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı.

Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişler, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 azalarak 267,6 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde iki aylık artışın ardından piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösteren dayanıklı mal siparişlerinin yüzde 0,5 azalması öngörülüyordu. Söz konusu veri, geçen yıl kasımda yüzde 3,2 artışla 270,1 milyar dolar olmuştu.

Siparişlerin geçen aydaki azalışında, ulaşım ekipmanlarına yönelik siparişlerin yüzde 3,9 azalması etkili oldu.

Ulaşım hariç siparişler geçen ay yüzde 0,4 artarken, savunma hariç siparişler yüzde 0,1'lik artış kaydetti.

Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.