ABD'de Dayanıklı Mal Siparişleri Yüzde 0,2 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Dayanıklı Mal Siparişleri Yüzde 0,2 Arttı

Ekim ayında ABD'de dayanıklı mal siparişleri yüzde 0,2 artış ile 286,6 milyar dolara yükseldi.

27.11.2024 17:16
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NEW ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarında, ekimde yüzde 0,2 artış kaydedildi.

ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı.

Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 artışla 286,6 milyar dolara ulaştı.

Dayanıklı mal siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 0,8 azalacağı yönündeydi.

İki aylık düşüşünün ardından ekimde yükseliş kaydeden dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, eylülde de yüzde 0,4 azalmıştı.

Ulaşım hariç siparişler bu dönemde yüzde 0,1 artarken, savunma hariç siparişlerde de yüzde 0,4 yükseliş oldu.

Kullanım ömrü en az 3 yıl olan ürünleri içeren dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Dayanıklı Mal Siparişleri Yüzde 0,2 Arttı - Son Dakika

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