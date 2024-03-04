ABD'de Faiz İndirimi Beklentileri Emtia Piyasasını Etkiledi

Emtia piyasasında, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) yılın ilk yarısında faiz indirimine gidebileceğine ilişkin beklentileri desteklemesiyle geçen hafta hafif yükseliş eğilimi görüldü.
ABD'de açıklanan verilerin ardından Fed'in faiz indirimlerine yılın ikinci çeyreğinde başlayabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi emtia piyasasında risk iştahını artırdı.
Analistler, Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki yavaşlamanın devam ettiğine işaret eden verilerin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtti.
Öte yandan ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubatta 47,8 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi şubatta önceki aya kıyasla 2,1 puan azalarak 76,9'a düştü.
Söz konusu veriler de Fed'in para politikasında gevşemeye gidebileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.
Değerli metallerde altın ve gümüşe talep arttı
Geçen hafta altın yüzde 2,3, gümüş yüzde 0,9 değer kazanırken, platin yüzde 1,7, paladyum yüzde 2,1 değer kaybetti.
Baz metallere bakıldığında ise haftayı bakır yüzde 0,7, kurşun yüzde 2,9 düşüşle, alüminyum yüzde 2,6, nikel yüzde 1, çinko yüzde 0,5 artışla tamamladı.
Şili'de bakır üretimindeki artış bakır fiyatlarının düşmesine neden oldu. Arz endişeleri nikel fiyatlarında yükselişe yol açtı.
Avustralya merkezli finansal hizmetler ve altyapı varlık yönetimi şirketi Macquarie Group'a göre, Endonezya'daki madencilik faaliyetlerine verilen onay kısıtlanırsa, küresel nikel piyasasında bu yıl sürpriz bir açık oluşabilir.
Enerji grubunda sert yükselişler görüldü
Enerji grubunda ise sert yükselişler görüldü. Geçen hafta Brent petrol yüzde 2,9, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gaz da yüzde 14,5 arttı.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) üretim kesintisi uygulamasını bu yılın ikinci çeyreğine uzatacağına ilişkin beklentiler, Brent petroldeki fiyat artışında etkili oldu.
OPEC+ grubu Kasım 2022'de günlük 2 milyon varillik üretim kesintisi yapacağını duyurmuş, geçen yıl mayıs itibarıyla da günlük yaklaşık 1,6 milyon varil ilave kesinti yapma kararı almıştı. Buna ek olarak 9 üye ülke, Temmuz 2023'ten bu yana değişen miktarlarda gönüllü kesintiye gitmişti.
Grup, şubat başında yaptığı açıklamada, petrol üretimini azaltma politikasını 3 Nisan'a kadar sürdüreceğini teyit etmişti.
Yunanistan'ın Avrupa Birliği'nin (AB) Kızıldeniz'deki "Aspides" misyonuna katılmaya karar verdiğini bildirmesi, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimin diğer bölgelere de sıçrayacağı endişelerini artırarak Brent petrolün fiyatının yukarı yönlü hareketlerini destekledi.
Üretimin düşeceğine yönelik öngörüler de doğal gaz fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi.
Tarım grubunda da Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğdayın fiyatı yüzde 1,8, pirinç yüzde 2,2 azalırken, mısır yüzde 2,7, soya fasulyesi yüzde 0,7 artış kaydetti.
Intercontinental Exchange'te işlem gören pamuğun fiyatı yüzde 6,5, kakaonun yüzde 1,1, kahvenin yüzde 1,7 yükselirken, şeker yüzde 3,8 azalış kaydetti. Kakao fiyatı ton başına 6 bin 648 dolarla tarihi zirveyi gördü.
Dolar endeksinin gerilemesiyle talebe yönelik artan beklentiler tarım grubunu olumlu etkileyen önemli faktörler arasında yer aldı.
Dünya mısır üretim tahminlerinin önceki aya göre düşüş göstermesi, fiyatlarda yükselişe neden oldu.
Vadeli şeker kontratlarında fiziki teslimatların azalması ve bunun talebe yönelik endişeleri tetiklemesi ise şeker fiyatlarında değer kaybına neden oldu.
Pamuk arzına yönelik devam eden endişeler pamuk fiyatlarında yükselişe neden oldu.
Son Dakika › Ekonomi › ABD'de Faiz İndirimi Beklentileri Emtia Piyasasını Etkiledi - Son Dakika
Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD), bu yıl 19. kez düzenlenen Uluslararası Runtalya Maratonu'nda üyeleriyle birlikte koşarak Türk Eğitim Vakfı'na (TEV) burs bağışında bulundu. ANTİAD Başkanı Bilal Köleoğlu, organizasyonun kente değer kattığını belirterek, elde edilen geliri tamamen eğitime yönlendirdiklerini ve gençlerin geleceği için umut olduklarını ifade etti.
Kamu İhale Kurumu Başkanı Hamdi Güleç, geçen yıl kamu alımlarının büyüklüğünün 1,6 trilyon liraya ulaştığını belirtti. Güleç, Uluslararası İnşaat Projelerinde ve Kamu İhalelerinde Hukuki Koruma Çalıştayı'nda konuştu ve kamu alımlarının sosyal ve ekonomik kalkınma için bir araç olarak kullanıldığını vurguladı.
Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den ocak-şubat döneminde 262 milyon 93 bin 166 dolarlık ihracat gerçekleştirildi. En fazla ihracat yapılan sektörler arasında fındık, su ürünleri, yaş meyve sebze, maden ve metaller, taşıt araçları ve yan sanayi yer aldı. İhracatın yapıldığı ülkeler arasında İtalya, Rusya Federasyonu, Gürcistan, Almanya ve Polonya ön plana çıktı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Manisa'da 274 bin büyükbaş hayvanın şap hastalığına karşı aşılanması planlanıyor. Aşılama programı kapsamında, il genelindeki hayvanların yaklaşık yüzde 50'sine denk gelen 135 bin büyükbaşta aşılama tamamlandı. Hedef, çalışmanın 31 Mart'a kadar tamamlanmasıdır.
Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Mustafa Kemal Güngör, şirketin gelecek dönem hedeflerini açıkladı. Şirket, 2025 yılı sonuna kadar kurulu gücünü 1200 megavata çıkarmayı hedefliyor. Akfen'in şu anda 700 megavatlık kurulu güce sahip olduğunu belirten Güngör, dünyada ve Türkiye'de yenilenebilir enerji üretiminin hızla arttığını vurguladı. Ayrıca, şirketin uluslararası alanda da takdir gördüğünü ve çevresel ve sosyal yönetişim ile sürdürülebilirlik raporunda dünyada ilk 30 şirket arasında yer aldığını ifade etti. Akfen Yenilenebilir Enerji, 3 yeni güneş enerjisi projesine başladığını ve toplamda 285 megavatlık yeni yatırımlarla kurulu gücünü 1200 megavata çıkarmayı hedeflediğini açıkladı.
Kütahya Seyitömer ve Bursa Orhaneli ilçelerinde bulunan termik santrallerde çalışan işçiler, ağır ve tehlikeli çalışma koşulları nedeniyle ücretlerin asgari ücret seviyesinde kalmasına tepki göstermek amacıyla vizite eylemi gerçekleştirdi. İşçiler, tek toplu iş sözleşmesi, eşit ücretler ve aynı çalışma koşulları taleplerini dile getirdi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin ABB başkan adayı Mansur Yavaş, seçim çalışmalarına Ankara Toptancı Hali'nde devam etti. Yavaş, Yenimahalle ilçesinde bulunan hali ziyaret ederek esnafla bir araya geldi. Esnafın sorunlarını ve taleplerini dinleyen Yavaş'a, CHP Altındağ Belediye Başkan adayı Ramazan Değerli ile Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu eşlik etti. Yavaş, meyve sebze tezgahlarını gezerek, talepleri not aldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nda test ve devreye alma çalışmalarının son aşamaya geldiğini belirtti. Hattın 8,4 kilometre uzunluğunda olduğunu ve 7 istasyondan oluştuğunu aktaran Uraloğlu, metronun saatte 80 kilometre hızla hareket ederek günde 1 milyon yolcu taşıyacağını bildirdi. Projenin İstanbul'un ulaşım ağına güç katacağını vurgulayan Uraloğlu, hattın yakın zamanda açılacağını kaydetti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakırköy-Kirazlı metro hattındaki çalışmaların son aşamaya geldiğini ve hattın yakında açılacağını duyurdu. 8,4 kilometre uzunluğunda ve 7 istasyondan oluşan hattın günde 1 milyon yolcu taşıma kapasitesi bulunuyor. Hattın İstanbul'un ulaşım ağına güç katacağı belirtiliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?