ABD'de hizmet sektörü PMI yukarı yönlü revize edildi

ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Aralık 2021'de 57,6 olarak yukarı yönlü revize edildi.

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit, ABD'nin Aralık 2021 dönemine ilişkin hizmet sektörü PMI nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, aralık ayına ilişkin hizmet sektörü PMI, 57,5'ten 57,6 değerine revize edildi.

Hizmet sektörü PMI verisi, geçen yılın kasım ayında 58 değerinde gerçekleşmişti.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da aralıkta 56,9'dan 57'ye yükseltildi. Bileşik PMI, geçen yıl kasımda 57,2 olarak kaydedilmişti.

IHS Markit'ten yapılan açıklamada, son verilerin, büyüme hızı 3 ayın en düşük seviyesine inmesine rağmen hizmet sektörü faaliyetlerindeki yükselişe işaret ettiği belirtildi.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.