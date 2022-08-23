ABD'de imalat sanayi PMI 2 yılın en düşük seviyesinde - Son Dakika
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ABD'de imalat sanayi PMI 2 yılın en düşük seviyesinde

23.08.2022 18:02
ABD'de imalat sanayi PMI 2 yılın en düşük seviyesinde

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta aylık bazda 0,9 puan azalışla 51,3'e inerek Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta aylık bazda 0,9 puan azalışla 51,3'e inerek Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

S&P Global, ABD'nin ağustos ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI, ağustosta bir önceki aya kıyasla 0,9 puan azalarak 51,3 değerine düştü.

Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerileyen endekse ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde 52 değerini alması yönündeydi.

İmalat sanayi büyümesindeki yavaşlamaya işaret eden endeks, temmuzda 52,2 olmuştu.

Ekonomik faaliyetteki daralma sürüyor

ABD'de hizmet sektörü PMI de ağustosta geçen aya göre 3,2 puan azalarak 44,1'e indi.

Söz konusu dönemde 27 ayın en düşük seviyesine inen endeksin 49,2 değerinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Hizmet sektöründeki daralmaya işaret eden endeks, temmuzda 47,3 değerini almıştı.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise ağustosta aylık 2,7 puan azalarak 45 oldu.

Hizmet sektöründe olduğu gibi 27 ayın en düşük seviyesine gerileyen endeks, ekonomik faaliyetteki daralmanın devam ettiğini gösterdi. Bileşik PMI, temmuzda da 47,7 değerini almış ve 2 yılın ardından ilk kez daralma kaydetmişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Global Kıdemli Ekonomisti Sian Jones, ağustos ayı öncü verilerinin ABD özel sektörünün sağlığının daha endişe verici olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Jones, faiz oranlarındaki artışların etkisi ve tüketici harcamaları üzerindeki güçlü enflasyonist baskılarla talep koşullarının zayıfladığını kaydetti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'de imalat sanayi PMI 2 yılın en düşük seviyesinde - Son Dakika

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