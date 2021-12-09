ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 52 yılın en düşük seviyesinde

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 4 Aralık ile biten haftada 184 bin kişi ile 52 yılın en düşük seviyesine indi.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 4 Aralık ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 43 bin kişi azalarak 184 bine düştü.

Bu dönemde beklentilerin üzerinde azalış gösteren ve Eylül 1969'dan bu yana kaydedilen en düşük seviyeye gerileyen işsizlik maaşı başvurularının 215 bin olması öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 222 binden 227 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 21 bin 250 azalarak 218 bin 750 oldu ve Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeyi kaydetti.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 27 Kasım ile biten haftada bir önceki haftaya göre 38 bin artışla 1 milyon 992 bin olarak kaydedildi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yılın mart ayı sonunda 6 milyon seviyelerine yükselerek zirve yapmıştı.

İşsizlik maaşı başvuruları, salgından önce 200 bin seviyelerinde seyrediyordu.

Analistler, devam eden ekonomik toparlanmayla iş gücü talebinin güçlü kalmaya ve çalışan bulma sıkıntısının yaşandığı bir dönemde iş gücü piyasası koşullarının sıkılaşmaya devam ettiğini belirtti.