ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Arttı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 17 Ağustos ile biten haftada 232 bine çıkarken, piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

22.08.2024 16:16
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NEW ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 17 Ağustos ile biten haftada 232 bine çıkarken, piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 17 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi artışla 232 bine çıktı.

Piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen işsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 227 binden 228 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 750 azalışla 236 bine geriledi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 10 Ağustos ile biten haftada 4 bin kişi artarak 1 milyon 863 bine yükseldi.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Arttı - Son Dakika

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