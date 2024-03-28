ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında gerçekleşti

Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 416 Bin Liraya Çıktı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 416 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 264 bin lira, en yüksek 2 milyon 420 bin lira olan standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,3 artarak 2 milyon 416 bin lira oldu. KMKTP'de altın işlem hacmi 2 milyar 416 milyon 736 bin 884,50 lira olarak gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar arasında Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye İş Bankası, Ahlatcı Metal Rafineri, Uğuras Kıymetli Madenler ve Ziraat Bankası yer aldı.