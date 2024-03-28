ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında gerçekleşti

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 23 Mart ile biten haftada 210 bine gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti. Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen başvuru sayısı, 212 bin olarak öngörülmüştü. Geçen hafta itibarıyla, 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 759 azalarak 211 bine geriledi. Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 16 Mart ile biten haftada 24 bin kişi artarak 1 milyon 819 bine çıktı.

28.03.2024 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 23 Mart ile biten haftada 210 bine gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 23 Mart ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 2 bin kişi azalarak 210 bine düştü.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen başvuru sayısının 212 bin olacağı öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına dair önceki haftanın verisi yukarı yönlü revize edilerek 210 binden 212 bine çıkarıldı.

Geçen hafta itibarıyla, 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 759 azalarak 211 bine geriledi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 16 Mart ile biten haftada 24 bin kişi artarak 1 milyon 819 bine çıktı.

Kaynak: AA

23 Mart, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Uşak'ta Esnafı Ziyaret Etti
    17:15 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Uşak'ta Esnafı Ziyaret Etti

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Alparslan Bayraklar, Uşak'ta esnafı ziyaret etti ve sıkıntılarını dinledi.

  • Çankırı'da 'Koyun ve Keçilerde Verimliliği Artırma Projesi' kapsamında 216 adet koç dağıtıldı
    17:14 Çankırı'da 'Koyun ve Keçilerde Verimliliği Artırma Projesi' kapsamında 216 adet koç dağıtıldı

    Tarım ve Orman Bakanlığı destekleriyle Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Koyun ve Keçilerde Verimliliği Artırma Projesi' kapsamında 76 yetiştiriciye 216 adet damızlık akkaraman koç ve toklu dağıtımı gerçekleştirildi. Koçları alan yetiştiriciler büyük heyecan yaşadı.

  • Düzce'de Tarımsal Üretimin Planlanması Konusunda Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi
    17:08 Düzce'de Tarımsal Üretimin Planlanması Konusunda Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

    Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı ilgili Genel Müdürlüklerin katılımıyla tarımsal üretimin planlanması konusunda bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, tarımsal üretimin planlanması ilkeleri ve geleceğe yönelik hedefler tartışıldı.

  • Tokat'ın Pazar ilçesinde çiftçilere 4 bin 500 kilogram nohut tohumu dağıtıldı
    17:00 Tokat'ın Pazar ilçesinde çiftçilere 4 bin 500 kilogram nohut tohumu dağıtıldı

    Tokat'ın Pazar ilçesinde gerçekleştirilen tohum dağıtım töreninde çiftçilere 4 bin 500 kilogram nohut tohumu dağıtıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, törende konuşarak, tarımın geliştirilmesinde katkı sunan kurumlara ve tarım ailesine teşekkür etti. Dağıtıma Kaymakam Mehmet Miraç Demir, İlçe Tarım Kredi Müdürü Canan Kaymaz, Ziraat Odası Başkanı Murat Akın ve çiftçiler katıldı.

  • Jasmine Bebek İlanı: Güvensiz Ürünlerin Piyasaya Arzı Yasaklandı
    17:00 Jasmine Bebek İlanı: Güvensiz Ürünlerin Piyasaya Arzı Yasaklandı

    Bugünkü gazetelerde yer alan 'Kamuoyuna duyurulur' başlıklı ilanda, çocuklar için üretilen Jasmine bebeğin güvensiz olduğu tespit edilerek piyasaya arzının yasaklandığı belirtildi. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetimde, ürünün fitalatla ilgili mevzuatta belirtilen temel gerekleri sağlamadığı ortaya çıktı. Firma, ürünü satın alan müşterilerin iletişim bilgileri vasıtasıyla iade etmelerini istedi.

  • Gaziantep'te ihtiyaç sahibi ailelere destek için 'Bakkal Kart' uygulaması başladı
    16:59 Gaziantep'te ihtiyaç sahibi ailelere destek için 'Bakkal Kart' uygulaması başladı

    Gaziantep Valiliği, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla 'Bakkal Kart' uygulamasını başlattı. Sosyal destek kartlarıyla daha önce zincir marketlerde destek sağlanırken, bu uygulama ile küçük esnaf da destekleniyor. Valilik bütçesi ve hayırseverlerin yardımlarıyla genişletilen çalışmada, ihtiyaç sahiplerine kartlar ulaştırıldı. Proje, diğer illerden de yoğun ilgi görüyor ve hem vatandaşın hem de esnafın desteklenmesini sağlıyor.

  • Safranbolu Belediyesi Taş Ocağı Açtı, Yıllık 6 Milyon TL Tasarruf Sağlayacak
    16:56 Safranbolu Belediyesi Taş Ocağı Açtı, Yıllık 6 Milyon TL Tasarruf Sağlayacak

    Safranbolu Belediyesi, agrega malzemesi üretmek için hizmete açtığı taş ocağı sayesinde yıllık 6 milyon TL tasarruf sağlayacak. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde alt ve üstyapı problemlerini çözen belediye, taş ocağı ile temel malzeme ihtiyacını karşılayacak.

  • Cumhur İttifakı Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, DTO İzmir Şubesi üyelerine projelerini anlattı
    16:55 Cumhur İttifakı Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, DTO İzmir Şubesi üyelerine projelerini anlattı

    Cumhur İttifakı Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi üyelerine seçilmesi halinde hayata geçirmeyi planladıkları projeleri anlattı. Çankırı, İzmir'in ticaretin kalbi olmaktan uzaklaştığını belirterek, bu sorunları çözmek için çalışacaklarını ifade etti. DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk de ziyaretten memnuniyetini dile getirdi ve seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

  • Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 416 Bin Liraya Çıktı
    16:43 Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 416 Bin Liraya Çıktı

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 416 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 264 bin lira, en yüksek 2 milyon 420 bin lira olan standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,3 artarak 2 milyon 416 bin lira oldu. KMKTP'de altın işlem hacmi 2 milyar 416 milyon 736 bin 884,50 lira olarak gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar arasında Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye İş Bankası, Ahlatcı Metal Rafineri, Uğuras Kıymetli Madenler ve Ziraat Bankası yer aldı.


16:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli’de Slogan Karşısında Şaşkınlık Yaşadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de Slogan Karşısında Şaşkınlık Yaşadı
15:25 Alacaklılar kapıya dayanmıştı Ekol Asansörleri, 34 yıllık faaliyetinin ardından iflasını açıkladı Alacaklılar kapıya dayanmıştı! Ekol Asansörleri, 34 yıllık faaliyetinin ardından iflasını açıkladı
14:38 İsmailağa ile Cübbeli Ahmet arasındaki kavgada yeni perde Tartışma yaratan video yeniden dolaşıma sokuldu İsmailağa ile Cübbeli Ahmet arasındaki kavgada yeni perde! Tartışma yaratan video yeniden dolaşıma sokuldu
14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere zam için tarih verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere zam için tarih verdi
13:18 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Hükümetin IMF ile anlaştığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Hükümetin IMF ile anlaştığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır
16:20 Federasyon oruç tutma yasağı koydu Yıldız futbolcu, milli takım kampından ayrıldı Federasyon oruç tutma yasağı koydu! Yıldız futbolcu, milli takım kampından ayrıldı
15:59 İngiltere’de gösteri uçağı düştü, pilot yanarak can verdi İngiltere'de gösteri uçağı düştü, pilot yanarak can verdi
15:52 Sarıyer’deki çatışmanın arkasından “Kürt Tilkisi“ çıktı Sarıyer'deki çatışmanın arkasından "Kürt Tilkisi" çıktı
15:49 Tek bir konuya dikkat çekti Ancelotti’den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda’ya telefon Tek bir konuya dikkat çekti! Ancelotti'den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda'ya telefon
14:50 “Ben Hz. Meryem“ videosu ortalığı karıştırdı Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum "Ben Hz. Meryem" videosu ortalığı karıştırdı! Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum
14:30 AKP İzmir adayı Hamza Dağ’a TKP’li olduğunu söyleyen kişi tartışma yarattı AKP İzmir adayı Hamza Dağ'a TKP'li olduğunu söyleyen kişi tartışma yarattı
14:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bursa’da gövde gösterisi Mitinge 90 bin kişi katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa'da gövde gösterisi! Mitinge 90 bin kişi katıldı
14:06 Birçok suçla yargılanan rapçi Diddy’nin cinsel ilişki ağında model Daphne Joy’un da adı geçiyor Birçok suçla yargılanan rapçi Diddy'nin cinsel ilişki ağında model Daphne Joy'un da adı geçiyor
13:29 Çocuğu taciz etti diye dövdüler Gasp mağduru çıktı Çocuğu taciz etti diye dövdüler! Gasp mağduru çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2024 17:17:35. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement