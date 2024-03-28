ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında gerçekleşti

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 23 Mart ile biten haftada 210 bine gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti.
ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.
Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 23 Mart ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 2 bin kişi azalarak 210 bine düştü.
Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen başvuru sayısının 212 bin olacağı öngörülüyordu.
İşsizlik maaşı başvuru sayılarına dair önceki haftanın verisi yukarı yönlü revize edilerek 210 binden 212 bine çıkarıldı.
Geçen hafta itibarıyla, 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 759 azalarak 211 bine geriledi.
Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 16 Mart ile biten haftada 24 bin kişi artarak 1 milyon 819 bine çıktı.
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