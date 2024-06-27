ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Beklentilerin Altında Kaldı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Beklentilerin Altında Kaldı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 22 Haziran ile biten haftada 233 bin ile beklentilerin altında kaldı. İşsizlik maaşı başvurularına dair piyasa beklentisi 236 bin olacağı yönündeydi. Bu durum, işsizlerin uygun pozisyon bulmasının zorlaştığını ve iş gücü piyasasının zayıfladığına dair işaretlerin olduğunu göstermektedir.

27.06.2024 16:17
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NEW ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 22 Haziran ile biten haftada 233 bin ile beklentilerin altında kaldı.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 22 Haziran ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 6 bin kişi azalarak 233 bine indi.

İşsizlik maaşı başvurularına dair piyasa beklentisi, başvuru sayısının 236 bin olacağı yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi ise 238 binden 239 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 3 bin kişi artışla 236 bine çıktı.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı da 15 Haziran ile biten haftada 18 bin kişi artarak 1 milyon 839 bine yükselirken, Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Analistler, söz konusu artışın işsizlerin uygun pozisyon bulmasının zorlaştığını gösterdiğini ve bu durumun iş gücü piyasasının zayıfladığına dair işaretlere katkıda bulunduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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