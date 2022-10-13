ABD'de işsizlik maaşı başvuruları tahminleri aştı - Son Dakika
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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları tahminleri aştı

13.10.2022 16:26
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları tahminleri aştı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 8 Ekim ile biten haftada 228 bine yükselerek beklentilerden fazla artış kaydetti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 8 Ekim ile biten haftada 228 bine yükselerek beklentilerden fazla artış kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 8 Ekim ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 9 bin kişi artarak 228 bine çıktı.

Piyasa beklentilerini aşarak 6 haftanın en yüksek seviyesine çıkan işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 225 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşına başvuruların sayısı bir önceki hafta 219 bin olarak kaydedilmişti.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 5 bin artarak 211 bin 500'e çıktı.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 1 Ekim ile biten haftada 3 bin kişi artarak 1 milyon 368 bin seviyesine yükseldi.

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Kaynak: AA

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