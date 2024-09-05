ABD'de Ağustos Ayında İşten Çıkarmalar Yüzde 193 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ABD'de Ağustos Ayında İşten Çıkarmalar Yüzde 193 Arttı

ABD merkezli işverenlerin duyurduğu işten çıkarmalar ağustosta bir önceki aya göre yüzde 193 artarak 75 bin 891'e çıktı. İşten çıkarmalar, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1 yükseldi.

05.09.2024 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW ABD merkezli işverenlerin duyurduğu işten çıkarmalar ağustosta bir önceki aya göre yüzde 193 artarak 75 bin 891'e çıktı.

Açıklanan veya onaylanan işten çıkarmaların kaydını tutan danışmanlık şirketi Challenger, Gray & Christmas, ağustos ayına ilişkin raporunu yayınladı.

Buna göre, ABD merkezli işverenlerin duyurduğu işten çıkarma sayısı ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 193 artışla 75 bin 891'e ulaştı. İşten çıkarmalar, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1 yükseldi.

Yılın sekiz ayında ise toplam işten çıkarmalar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 azalışla 536 bin 421'e indi.

ABD'li işverenlerin bu yıl ağustos sonu itibarıyla işe alacağını duyurduğu kişi sayısı da geçen yıl ocak-ağustos dönemine göre yüzde 41 azalarak 79 bin 697 oldu. Bu sayı, şirketin ise alım planlarını izlemeye başladığı 2005'ten bu yana en düşük sekiz aylık seviye olarak kaydedildi.

Challenger, Gray & Christmas Kıdemli Başkan Yardımcısı Andrew Challenger, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ağustos ayındaki işten çıkarmalardaki artışın artan ekonomik belirsizliği ve değişen piyasa dinamiklerini yansıttığını belirtti.

Şirketlerin artan operasyonel maliyetlerden olası bir ekonomik yavaşlama endişelerine kadar çeşitli baskılarla karşı karşıya kaldığına işaret eden Challenger, bunun da şirketleri iş gücü yönetimi konusunda zor kararlar almaya yönelttiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Ağustos Ayında İşten Çıkarmalar Yüzde 193 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan OVP’ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam
21:59 İstanbul’u ayağa kaldıran gizemli cisim Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
21:44 THY uçağı türbülansa girmişti Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
21:17 Ürdün, İsrail’i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız
20:08 Kara kutu ’Mıstık’ konuştu: Polatlar sadece müşterimdi Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
10:13 Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti
10:13 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5’e yükseltildi 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi
10:07 Konvoyu görmeniz lazım Sisi’nin Türkiye’ye gelişi gibi gidişi de olay oldu Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu
10:00 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü
09:59 Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu
09:49 CMG raporları sızdırıldı Telefonların dinlendiği ortaya çıktı CMG raporları sızdırıldı! Telefonların dinlendiği ortaya çıktı!
09:46 Akaryakıtta büyük indirim Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak
09:39 Dolar ve Euro güne yükselişle başladı Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2024 05:10:03. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'de Ağustos Ayında İşten Çıkarmalar Yüzde 193 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement