Bu dönemde beklentilerin gerisinde kalan ihracat fiyat endeksindeki artışın, yüzde 1,2 olması tahmin ediliyordu. İhracat fiyat enflasyonundaki yavaşlamaya işaret eden endeks, mayıs ayında yüzde 2,9 artmıştı.

Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 arttı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › ABD'de ithalat fiyatları haziranda beklenenden az arttı - Son Dakika

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