ABD'de ithalat fiyatları haziranda beklenenden az arttı - Son Dakika
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ABD'de ithalat fiyatları haziranda beklenenden az arttı

15.07.2022 17:03
ABD'de ithalat fiyatları haziranda beklenenden az arttı

ABD'de ithalat fiyat endeksi, haziranda aylık yüzde 0,2 ve ihracat fiyat endeksi yüzde 0,7 ile piyasa beklentilerinin altın yükseliş gösterdi.

ABD'de ithalat fiyat endeksi, haziranda aylık yüzde 0,2 ve ihracat fiyat endeksi yüzde 0,7 ile piyasa beklentilerinin altın yükseliş gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 arttı.

Beklenenden az artış gösteren ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,7 artması öngörülüyordu. Endeks, mayısta yüzde 0,5 artmıştı.

İthalat fiyat endeksi, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 10,7 yükseldi.

Ülkede ihracat fiyat endeksi ise haziranda aylık bazda yüzde 0,7 arttı.

Bu dönemde beklentilerin gerisinde kalan ihracat fiyat endeksindeki artışın, yüzde 1,2 olması tahmin ediliyordu. İhracat fiyat enflasyonundaki yavaşlamaya işaret eden endeks, mayıs ayında yüzde 2,9 artmıştı.

İhracat fiyat endeksi, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 18,2'lik yükseliş kaydetti.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çalışma Bakanlığı, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de ithalat fiyatları haziranda beklenenden az arttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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