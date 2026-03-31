ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı D düştü

NEW ABD'de JOLTS açık iş sayısı, şubatta 6 milyon 882 bine inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ilişkin JOLTS açık iş sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı şubatta bir önceki aya kıyasla 358 bin azalışla 6 milyon 882 bine geriledi.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen açık iş sayısının bu dönemde 6 milyon 890 bin olması öngörülüyordu.

Açık iş sayısına ilişkin ocak ayı verisi 7 milyon 240 bin olarak kaydedilmişti.

Söz konusu dönemde açık iş sayısı, konaklama ve yiyecek hizmetleri ile madencilik ve tomrukçuluk gibi sektörlerde azaldı.

İşe alım sayısı aynı dönemde 498 bin azalışla 4 milyon 849 bin oldu ve Nisan 2020'den bu yana en düşük seviyesine indi.

Ülkede istifa ve işten çıkarılma dahil işinden ayrılanların sayısı da bu dönemde 173 bin azalarak 4 milyon 971 bine düştü.

Şubatta istifa edenlerin sayısı 2 milyon 974 bin ile Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.