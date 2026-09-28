ABD'de jüri Apple'a iki patent ihlali nedeniyle 5,72 milyar dolar tazminat kesti - Son Dakika
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ABD'de jüri Apple'a iki patent ihlali nedeniyle 5,72 milyar dolar tazminat kesti

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San Diego Federal Mahkemesi'ndeki jüri, Apple'ın Taction Technology'ye ait iki patentteki üç unsuru ihlal ettiğine hükmederek şirketin 5,72 milyar dolar tazminat ödemesine karar verdi. Apple karara itiraz edeceğini duyurdu; jüri ihlalin kasıtlı yapılmadığına kanaat getirdi.

ABD'de mahkeme, teknoloji şirketi Apple'ın iki patenti ihlal ettiğine hükmederek şirketin yaklaşık 5,72 milyar dolar tazminat ödemesine karar verdi.

Dava sürecinde Taction Technology firması, Apple'ı iPhone ve Apple Watch gibi cihazlarda titreşimli uyarıları sağlayan "Taptic Engine" (dokunsal motor) mekanizmasında kendi teknolojisini izinsiz kullanmakla suçlamıştı.

San Diego Federal Mahkemesi'nde jüri, söz konusu iki patentte yer alan toplam üç unsurun Apple tarafından ihlal edildiğini tespit etti. Bu doğrultuda Taction firmasına 5,72 milyar dolar tazminat ödenmesi kararlaştırıldı.

Apple karara itiraz edecek

Apple, karara katılmadığını?????? ve yasal yollardan itiraz edeceğini duyurdu. Şirket, Taction firmasına ait herhangi bir teknolojiyi kullanmadığını savunuyor.

Ancak uluslararası hukuk uzmanları ve sektör analistleri, teknoloji devlerine verilen bu devasa cezaların sonraki hukuki süreçlerde, özellikle de temyiz aşamasında yasal usuller ve teknik incelemeler neticesinde genellikle çok ciddi oranlarda düşürüldüğünü veya kararların tamamen bozulduğunu hatırlatıyor.

Öte yandan davaya bakan jüri heyeti, Apple'ın söz konusu patent ihlalini bilinçli veya kasıtlı gerçekleştirmediğine kanaat getirdi.

ABD patent hukukuna göre eğer şirket ihlali 'kasıtlı ve kötü niyetli' bir şekilde yapmış olsaydı, yasal yaptırımlar uyarınca cezai tazminat, hakimin takdiriyle üç katına kadar artırılabilecek ve Apple'ın ödemek zorunda kalacağı toplam tutar yaklaşık 17 milyar dolar gibi tarihi bir seviyeye ulaşabilecekti. İhlalin kasıtsız bulunması, Apple'ın temyiz sürecindeki savunma stratejisi için de önemli bir hukuki avantaj olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA
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