ABD'de Konut Fiyatları Nisan'da Arttı - Son Dakika
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ABD'de Konut Fiyatları Nisan'da Arttı

30.06.2026 16:58
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S&P Endeksi'ne göre ABD'de konut fiyatları nisanda yıllık bazda %0,8 artış kaydetti.

ABD'de S&P Cotality Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, nisanda yıllık bazda yüzde 0,8 artarak konut fiyatlarının artış hızında hafif ivmelenmeye işaret etti.

S&P Dow Jones Indices, nisan ayına ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi nisanda yıllık bazda yüzde 0,8 arttı.

Endeks, martta yıllık yüzde 0,7 artış kaydetmişti.

ABD'de 20 büyük kentteki konut fiyatlarını ölçen endeks de nisanda yıllık bazda yüzde 1,1 arttı.

Piyasa beklentisi, endeksin bu dönemde martta olduğu gibi yüzde 0,9 artması yönündeydi.

Endeksteki 20 kent arasında nisan ayında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla yükseldiği şehir Chicago oldu. Chicago'da konut fiyatları nisanda yıllık bazda yüzde 6,5 arttı.

Chicago'nun ardından konut fiyatlarının en fazla arttığı kentler yüzde 3,8 ile New York ve yüzde 3,2 ile Cleveland olarak sıralandı.

Aynı dönemde konut fiyatlarının en fazla düştüğü kent ise yüzde 2,3 azalışla Seattle oldu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Finans, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Konut Fiyatları Nisan'da Arttı - Son Dakika

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