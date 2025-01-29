ABD'de Mortgage Başvuruları Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Mortgage Başvuruları Azaldı

30 yıl vadeli mortgage faiz oranı yüzde 7,02'de kalırken, başvurular yüzde 2 düştü.

29.01.2025 17:47
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ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 7,02 seviyesindeki seyrini korurken, mortgage başvuruları yüzde 2 azaldı.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 24 Ocak ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 2 düştü.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 0,4 ve yeniden finansman başvuruları yüzde 7 geriledi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yatay bir seyir izleyerek yüzde 7,02 oldu.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 6,45'ten yüzde 6,37'ye indi.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, mortgage faiz oranlarının geçen hafta karışık seyrettiğini ve 30 yıl vadeli oranın değişmediğini kaydetti.

Yeni ve ikinci el konut satışlarının geçen yılı güçlü bir şekilde tamamladığına işaret eden Kan, mortgage faiz oranlarının istikrar kazanmaya ve satılık konut stokunun gevşemeye devam etmesi halinde gelecek aylarda satın alma faaliyetlerinde kademeli bir artış beklendiğini belirtti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

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