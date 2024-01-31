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ABD'de Mortgage Başvuruları Yüzde 7,2 Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Mortgage Başvuruları Yüzde 7,2 Azaldı

ABD\'de Mortgage Başvuruları Yüzde 7,2 Azaldı

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı yüzde 6,78 olurken mortgage başvuruları yüzde 7,2 azaldı. Konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 11 azalırken yeniden finansman başvuruları yüzde 2 arttı. İkinci el konut arzının düşük olması ve konut fiyatlarındaki artış, potansiyel alıcıların seçeneklerini sınırlayarak satın alma faaliyetlerini kısıtlıyor.

31.01.2024 17:33
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NEW ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 6,78 olurken mortgage başvuruları yüzde 7,2 azaldı.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 26 Ocak ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini yayımladı.

Buna göre, mortgage başvuruları, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 7,2 düştü.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 11 azalırken yeniden finansman başvuruları yüzde 2 arttı.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 6,78 oldu.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı yüzde 6,31'den 6,34'e yükseldi.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, geçen hafta mortgage faiz oranının Ekim 2023'teki son zirvesi yüzde 7,9'dan daha düşük olduğuna dikkati çekti.

İkinci el konut arzının düşük olmasının potansiyel alıcıların seçeneklerini sınırladığını ve konut fiyatlarındaki artışı yüksek tuttuğunu vurgulayan Kan, bunun da satın alma faaliyetlerini kısıtladığını belirtti.

Kan, satın alma başvuruları için ortalama kredi büyüklüğünün, 444 bin 100 dolar ile Mayıs 2022'den bu yana en yüksek değerine ulaştığını bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'de Mortgage Başvuruları Yüzde 7,2 Azaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de Mortgage Başvuruları Yüzde 7,2 Azaldı - Son Dakika
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