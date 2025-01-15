ABD'de Mortgage Faizleri En Yüksek Seviyede - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Mortgage Faizleri En Yüksek Seviyede

30 yıl vadeli mortgage faizi %7,09 ile en yüksek seviyeye ulaştı, başvurular %33,3 arttı.

15.01.2025 18:17
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ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 7,09 ile Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 10 Ocak ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 33,3 arttı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 27, yeniden finansman başvuruları ise yüzde 44 yükseldi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,99'dan 7,09'a çıktı.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 6,46'dan 6,43'e geriledi.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, ABD'de ve yurt dışında tahvil faizlerinin yapışkan enflasyon görünümü ve yüksek bütçe açıklarına ilişkin endişelerle yükselişini sürdürdüğünü ve bunun da mortgage faiz oranlarının art arda beşinci haftada yükselmesine neden olduğunu belirtti.

Kan, 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranının Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyesinde olduğunu kaydetti.

Yılın bu zamanının mortgage başvuru hacimleri için özellikle oynak bir dönem olduğuna işaret eden Kan, bu nedenle yüzde değişimden ziyade seviyeye odaklanmanın yararlı olabileceğini, satın alma başvurularının bir yıl öncesine göre yüzde 2 daha düşük ve yeniden finansmanların yüzde 22 daha yüksek olduğunu aktardı.

Kan, hem satın alma hem de yeniden finansman başvurularında hafta boyunca görülen büyük yüzdelik artışlar nedeniyle toplam başvuruların bir ayın en yüksek seviyesine ulaştığını ifade etti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Mortgage Faizleri En Yüksek Seviyede - Son Dakika

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