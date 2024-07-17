ABD'de Sanayi Üretimi Haziranda Piyasa Beklentilerinin Üzerinde Arttı

Ekonomi

ABD'de sanayi üretimi, haziranda aylık bazda yüzde 0,6 ile piyasa beklentilerinin üzerinde arttı.

ABD Merkez Bankası (Fed), haziran ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 arttı.

Piyasa beklentileri, sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi. Sanayi üretimi, mayısta yüzde 0,9 artmıştı.

İmalat sanayisi üretimi de haziranda aylık bazda yüzde 0,4 yükseldi.

Piyasa beklentileri, imalat sanayisi üretiminin söz konusu dönemde yüzde 0,2 artması yönündeydi. İmalat sanayisi üretimi, mayısta yüzde 1 artmıştı.

Ülkede kapasite kullanım oranı ise aynı dönemde 0,5 puan artışla yüzde 78,8'e çıktı.

Bu dönemde kapasite kullanım oranının yüzde 78,5 olması öngörülüyordu. Kapasite kullanım oranı, mayısta yüzde 78,3 olarak kaydedilmişti.