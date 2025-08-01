ABD'de Tarım Dışı İstihdam Artışı Beklentilerin Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

ABD'de Tarım Dışı İstihdam Artışı Beklentilerin Altında

01.08.2025 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Temmuz'da ABD tarım dışı istihdam 73 bin kişi artarken, işsizlik oranı %4,2'ye yükseldi.

ABD'de tarım dışı istihdam temmuzda 73 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'den 4,2'ye çıktı.

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam temmuzda 73 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerinin altında kalan tarım dışı istihdamın 106 bin kişi artacağı öngörülüyordu.

Bu dönemde istihdam, sağlık hizmetleri ve sosyal yardım alanlarında artışını sürdürürken, federal hükümette azalmaya devam etti.

Tarım dışı istihdama ilişkin mayıs ve haziran ayı verilerinde ise aşağı yönlü revizyona gidildi. Tarım dışı istihdamda kaydedilen artış mayıs ayı için 144 binden 19 bine ve haziran ayı için 147 binden 14 bine düşürüldü.

İşsizlik oranında artış

ABD'de işsizlik oranı, temmuzda 0,1 puan artarak yüzde 4,2'ye çıktı. İşsizlik oranı bu dönemde piyasa beklentilerine paralel bir seyir izledi.

Ülkedeki işsiz sayısı, geçen ay 221 bin kişi artarak 7 milyon 236 bine yükseldi. İş gücüne katılma oranı ise yüzde 62,3'ten yüzde 62,2'ye geriledi.

Haftalık ortalama çalışma saati temmuzda 34,2'den 34,3'e çıktı.

ABD Merkez Bankasının dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise bu dönemde aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,9 artışla 36,44 dolara yükseldi.

Piyasa beklentisi, ortalama saatlik kazancın temmuzda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,8 artması yönündeydi.

Ortalama saatlik kazanç haziranda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3,8 artmıştı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Tarım Dışı İstihdam Artışı Beklentilerin Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
Yumurta çırpan ev arkadaşını boğazını keserek öldürdü Yumurta çırpan ev arkadaşını boğazını keserek öldürdü
Kadıköy’de su borusu patladı Yüksekliği 5 katlı binaya ulaştı Kadıköy'de su borusu patladı! Yüksekliği 5 katlı binaya ulaştı
İsrail savaş uçakları Lübnan’ı bombaladı İsrail savaş uçakları Lübnan'ı bombaladı
Portekiz Cumhurbaşkanı halk plajında böyle görüntülendi Portekiz Cumhurbaşkanı halk plajında böyle görüntülendi
Fren yerine gaza bastı, sonrası korkunç Fren yerine gaza bastı, sonrası korkunç
DEM Parti: Komisyonun ismine konsensüsle karar verilmeli DEM Parti: Komisyonun ismine konsensüsle karar verilmeli
Yaralı halde ev baskınına gitti, 4 kişiyi yaraladı Yaralı halde ev baskınına gitti, 4 kişiyi yaraladı
Trans birey evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu Trans birey evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
İşte Osimhen’in Galatasaray’a maliyeti İşte Osimhen'in Galatasaray'a maliyeti

16:21
AYM’den yıllarca süren boşanma davaları için emsal karar
AYM'den yıllarca süren boşanma davaları için emsal karar
15:24
Görüntü Türkiye’den Turisti taciz edip kaçtı: Bu nasıl bir açlıktır, sapıklıktır
Görüntü Türkiye'den! Turisti taciz edip kaçtı: Bu nasıl bir açlıktır, sapıklıktır
14:45
Bakan Şimşek’i kızdıracak görüntü Tasarruf tedbirleri hiçe sayıldı
Bakan Şimşek'i kızdıracak görüntü! Tasarruf tedbirleri hiçe sayıldı
14:19
Şap salgınının en çok vurduğu ilimiz: Hayvanlarının ölümlerini çaresizce izliyorlar
Şap salgınının en çok vurduğu ilimiz: Hayvanlarının ölümlerini çaresizce izliyorlar
00:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 hükümlünün cezasını kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 hükümlünün cezasını kaldırdı
00:17
YÖK Başkanlığı’na yeniden Erol Özvar getirildi
YÖK Başkanlığı'na yeniden Erol Özvar getirildi
23:54
Slovenya, İsrail ile silah ticaretini yasakladı
Slovenya, İsrail ile silah ticaretini yasakladı
23:35
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek tutuklandı
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı
23:08
Batman’da sürüye kurt saldırısı O anlar kameralarda
Batman'da sürüye kurt saldırısı! O anlar kameralarda
23:04
THY’den yeni karar: bataryası ayrılmayan akıllı bagajlar artık uçağa alınmayacak
THY'den yeni karar: bataryası ayrılmayan akıllı bagajlar artık uçağa alınmayacak
22:53
Shakhtar Donetsk’e 2-0 yenilen Beşiktaş, yoluna Konferans Ligi’nde devam edecek
Shakhtar Donetsk'e 2-0 yenilen Beşiktaş, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek
22:47
Milyonluk taylar, peynir ekmek gibi satıldı
Milyonluk taylar, peynir ekmek gibi satıldı
22:23
Adana’da arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 4 yaralı
Adana'da arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 4 yaralı
21:40
İşte Osimhen’in Galatasaray’a maliyeti
İşte Osimhen'in Galatasaray'a maliyeti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2025 16:40:27. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'de Tarım Dışı İstihdam Artışı Beklentilerin Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.