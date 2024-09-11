Ağustos ayında ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 0,2 artarken, yıllık bazda ise yüzde 2,5 yükseldi. Açıklanan veriler, piyasa beklentileriyle uyumlu bir görünüm sergileyerek enflasyonun hafif bir artış gösterdiğini ortaya koydu. Piyasa analistleri, bu durumun Amerikan ekonomisine olan etkilerine dair değerlendirmelerde bulunuyor.
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11.09.2024 18:04:42. #1.12#
SON DAKİKA: ABD TÜFE Ağustosta Artış Gösterdi - Son Dakika
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