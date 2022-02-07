ABD'de tüketici kredileri geçen yıl aralıkta beklentilerin altında kaldı

ABD'de tüketici kredileri, geçen yıl aralıkta 18,9 milyar dolar ile piyasa beklentilerinin altında artış gösterdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), Aralık 2021 dönemine ait tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tüketici kredileri, geçen yıl aralıkta aylık 18,9 milyar dolar artarak 4,43 trilyon dolar oldu.

Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, tüketici kredilerinin bu dönemde 22 milyar dolar artması yönündeydi.

Tüketici kredilerinde geçen yıl kasımda yaşanan artış ise 39,9 milyar dolardan 38,8 milyar dolara revize edildi.

Bu dönemde, kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık 2,1 milyar dolar artarken ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler 16,8 milyar dolarlık artış gösterdi.

Tüketici kredileri, geçen yıl aralıkta yıllık bazda ise yüzde 5,1 arttı. Devir yapan krediler bu dönemde yıllık yüzde 2,4 artarken, devir yapmayan krediler yüzde 6'lık artış kaydetti.

Geçen yıl genelinde ise tüketici kredileri yüzde 5,9 artarken, devir yapan krediler yüzde 6,6 ve devir yapmayan krediler yüzde 5,7 artış gösterdi.