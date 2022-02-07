Üye Girişi
ABD'de tüketici kredileri geçen yıl aralıkta beklentilerin altında kaldı - Son Dakika

ABD'de tüketici kredileri geçen yıl aralıkta beklentilerin altında kaldı

07.02.2022 23:24
ABD'de tüketici kredileri geçen yıl aralıkta beklentilerin altında kaldı

ABD'de tüketici kredileri, geçen yıl aralıkta 18,9 milyar dolar ile piyasa beklentilerinin altında artış gösterdi.

ABD'de tüketici kredileri, geçen yıl aralıkta 18,9 milyar dolar ile piyasa beklentilerinin altında artış gösterdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), Aralık 2021 dönemine ait tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tüketici kredileri, geçen yıl aralıkta aylık 18,9 milyar dolar artarak 4,43 trilyon dolar oldu.

Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, tüketici kredilerinin bu dönemde 22 milyar dolar artması yönündeydi.

Tüketici kredilerinde geçen yıl kasımda yaşanan artış ise 39,9 milyar dolardan 38,8 milyar dolara revize edildi.

Bu dönemde, kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık 2,1 milyar dolar artarken ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler 16,8 milyar dolarlık artış gösterdi.

Tüketici kredileri, geçen yıl aralıkta yıllık bazda ise yüzde 5,1 arttı. Devir yapan krediler bu dönemde yıllık yüzde 2,4 artarken, devir yapmayan krediler yüzde 6'lık artış kaydetti.

Geçen yıl genelinde ise tüketici kredileri yüzde 5,9 artarken, devir yapan krediler yüzde 6,6 ve devir yapmayan krediler yüzde 5,7 artış gösterdi.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, dolar, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de tüketici kredileri geçen yıl aralıkta beklentilerin altında kaldı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
23:19 NATO'da bir ilk! Stoltenberg'in yerine Belçika Dışişleri Bakanı Wilmes geçeceği öne sürüldü
23:05 Bakan Nebati, Londra ziyareti hakkında açıklama yaptı: Görüşmeler olumlu geçti
22:55 İttifaklar arasında kıyasıya seçim yarışı! Yapılan son 13 anket derlendi, işte sonuçlar
22:36 6 parti olacağı konuşulan Millet İttifakı'ndan sonra Cumhur İttifakı da genişliyor
22:30 Fox TV'nin fenomen dizilerinden Aşk Mantık İntikam ve Kanunsuz Topraklar final yapıyor
22:07 Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Gökhan Göz, polislere silah salladı! Hakkında 4 suçtan işlem başlatıldı
21:59 Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan artan elektrik faturalarıyla ilgili açıklama: Yeni düzenleme gelecek
21:52 Alevi Dernekleri Federasyonu, elektrik faturalarını ödememe kararı aldı: ''Eşit yurttaşlık istiyoruz''
21:43 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan muhalefetin geçmiş olsun mesajları hakkında açıklama: İnşallah diğer alanlara da taşınır
21:13 Doğal gaz patlamasında tahrip olan binanın yıkımına başlandı! Bina sakinleri gözyaşlarını tutamadı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 23:30:37. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de tüketici kredileri geçen yıl aralıkta beklentilerin altında kaldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement