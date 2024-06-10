ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi geriledi - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi geriledi

ABD\'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi geriledi

ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, mayısta 0,1 puan azalışla yüzde 3,2'ye geriledi. ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'nin yayımladığı Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, gelecek 12 ayı kapsayan enflasyon beklentisi düşerken, 3 ve 5 yıllık süreçleri kapsayan enflasyon beklentileri ise değişim gösterdi. Hanehalkı harcamalarındaki artış beklentisi düşerken, gelir artışı beklentisi ise yükseldi. ABD'de mayıs ayı enflasyonu ise çarşamba günü açıklanacak.

10.06.2024 18:47
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NEW ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, mayısta 0,1 puan azalışla yüzde 3,2'ye geriledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, mayıs ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1300 hanehalkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi, mayısta 0,1 puan azalışla yüzde 3,2'ye düştü.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi, aynı dönemde değişim göstermeyerek yüzde 2,8 olurken, 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi ise yüzde 2,8'den yüzde 3'e yükseldi.

Hanehalkı harcamalarındaki artışa ilişkin beklenti mayısta 0,2 puan düşüşle yüzde 5'e inerken, hanehalkı gelirindeki artışa ilişkin beklenti ise 0,1 puan artışla yüzde 3,1'e çıktı.

Bu dönemde maliyetlerde artış beklentisi benzin için yüzde 4,8, gıda için yüzde 5,3 ve kira için yüzde 9,1'de sabit kaldı. Maliyetlerde artış beklentisi, sağlık bakımı için 0,4 puan artışla yüzde 9,1'e ulaşırken, üniversite eğitimi için 0,6 puan azalışla yüzde 8,4'e geriledi.

ABD'de mayıs ayı enflasyonu çarşamba günü açıklanacak

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda ise yüzde 3,4 artmıştı.

Ülkede çarşamba günü açıklanacak mayıs ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 3,4 olması yönünde.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi geriledi - Son Dakika

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