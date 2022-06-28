ABD'de ulusal konut fiyat endeksi nisanda yüzde 20,4 arttı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de ulusal konut fiyat endeksi nisanda yüzde 20,4 arttı

28.06.2022 16:45
ABD'de ulusal konut fiyat endeksi nisanda yüzde 20,4 arttı

ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,4'lük artış kaydetti.

ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,4'lük artış kaydetti.

S&P CoreLogic Case-Shiller, nisan ayına ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, nisanda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,4 arttı. Konut fiyatlarındaki artışın yavaşladığına işaret eden endeks, martta yıllık bazda yüzde 20,6 artış göstermişti.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks ise nisanda yıllık bazda yüzde 21,2 arttı. Piyasa beklentilerinin üzerinde seyreden verinin bu dönemde yüzde 21 artması bekleniyordu. Endeks, martta yüzde 21,1'lik artış kaydetmişti.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, yüzde 35,8 ile Tampa, yüzde 33,3 ile Miami ve yüzde 31,3 ile Phoenix oldu.

Analistler, yüksek borçlanma maliyetleri nedeniyle talebin azalması sonucu yılın ikinci yarısında konut fiyatlarındaki artışın büyük ölçüde yavaşlamasının beklendiğini kaydetti.

YORUMLAR
500
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden açıklaması: Yarın NATO zirvesinde görüşebilirler ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden açıklaması: Yarın NATO zirvesinde görüşebilirler Arçelik, Indesitjsc ve Whirlpool Llc'yi 220 Milyon Euro'ya Satın Alıyor Arçelik, Indesitjsc ve Whirlpool Llc'yi 220 Milyon Euro'ya Satın Alıyor
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de ulusal konut fiyat endeksi nisanda yüzde 20,4 arttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:46 Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu! Tacı Filipinler'den Fuschia Anne Ravena aldı
16:44 Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yardımcı antrenör Albert Riera, takıma veda etti
16:39 Kolombiya'da hapishanede isyan çıktı! 49 mahkum yanarak yaşamını yitirdi
16:22 ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden açıklaması: Yarın NATO zirvesinde görüşebilirler
16:21 Bakan Nebati'den "Görevden alınacak" iddialarına yanıt: Yok danışmanlarla kavga etmişim, yok başkasıyla ters düşmüşüm hepsi boş dedikodu
15:52 Ortağı tarafından pompalı tüfekle öldürülen adamın cansız bedeni 8 gün sonra bulundu
15:47 Marcao, Sevilla ile söz kesti! Teklif edilen 10 milyon euroluk bonservis bedeli taraftarın tepkisini çekti
15:47 21 yaşındaki şarkıcı Yrma Lydya, 79 yaşındaki kocası tarafından öldürüldü!
15:28 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maskeler geri gelecek mi?" sorusunu cevapladı: Kötü günler geride kaldı, müsterih olun
15:06 Fenerbahçe, Emre Mor'u renklerine bağladı! İşte bonservis bedeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 16:52:58. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de ulusal konut fiyat endeksi nisanda yüzde 20,4 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement