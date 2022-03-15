ABD'de üretici fiyatları şubatta beklenenden az arttı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de üretici fiyatları şubatta beklenenden az arttı

15.03.2022 15:51
ABD'de üretici fiyatları şubatta beklenenden az arttı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 0,8 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydetti.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 0,8 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ilişkin ÜFE verisini açıkladı.

Buna göre, ÜFE, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 arttı.

Bu dönemde piyasa beklentilerinden az yükseliş gösteren ve üretici enflasyonundaki yavaşlamaya işaret eden verinin, yüzde 0,9 artması öngörülüyordu. ÜFE, ocakta yüzde 1,2 artmıştı.

Üretici fiyatları, şubatta yıllık bazda ise piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izleyerek yüzde 10'luk artış kaydetti. ÜFE ocakta da yıllık bazda yüzde 10 artmıştı.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE is şubatta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 8,4 arttı.

Çekirdek ÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi, aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 8,7 artması yönündeydi. Çekirdek ÜFE, ocakta aylık yüzde 1 ve yıllık yüzde 8,3 artmıştı.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

YORUMLAR
500
Kar yağışından dolayı sevkiyatı yapılamayan meyve ve sebzelerin fiyatları arttı Kar yağışından dolayı sevkiyatı yapılamayan meyve ve sebzelerin fiyatları arttı AKARYAKIT FİYATLARI TERCİH DEĞİŞTİRDİ; BENZİNLİ ARACA TALEP ARTTI AKARYAKIT FİYATLARI TERCİH DEĞİŞTİRDİ; BENZİNLİ ARACA TALEP ARTTI Tarım ÜFE şubatta aylık yüzde 13,74, yıllık yüzde 68,49 arttı Tarım ÜFE şubatta aylık yüzde 13,74, yıllık yüzde 68,49 arttı

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de üretici fiyatları şubatta beklenenden az arttı - Son Dakika


Son Dakika
15:46 Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle katleden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi!
15:27 Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye 'Diyarbakır' yanıtı: Ben Türkiye'nin her yerine alnım açık giderim ama sen gidemezsin!
15:26 Uzmanlardan korkutan İstanbul depremi senaryosu: Yağmalar yaşanabilir, yurt çapında elektrik kesilebilir
15:26 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler olacak? Zeynep kaçırılıyor
15:13 Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Türkan, annesine Somer'in boşanmak istediğini söylüyor
15:08 Son hali görenleri şaşırttı! Alex'in veliahtı Gökay yaptığı paylaşımla trendlere girdi
15:07 Kızının kripto parayla ilgilendiğini sanıyordu, gerçek işini internette tesadüfen gezinirken öğrendi
14:57 ABD'de evsizleri hedef alan seri katil nihayet yakalandı: 9 günde 5 evsizi öldürdü
14:57 Destan'da bu akşam neler olacak? Temur'u bekleyen büyük sürpriz ne?
14:50 Hani bitmişti! Koronanın dünyaya yayıldığı Çin'de yeniden korona karantinası başladı: 30 milyon kişi etkilendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 15:57:40. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de üretici fiyatları şubatta beklenenden az arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement