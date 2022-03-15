ABD'de üretici fiyatları şubatta beklenenden az arttı - Son Dakika

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 0,8 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ilişkin ÜFE verisini açıkladı.

Buna göre, ÜFE, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 arttı.

Bu dönemde piyasa beklentilerinden az yükseliş gösteren ve üretici enflasyonundaki yavaşlamaya işaret eden verinin, yüzde 0,9 artması öngörülüyordu. ÜFE, ocakta yüzde 1,2 artmıştı.

Üretici fiyatları, şubatta yıllık bazda ise piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izleyerek yüzde 10'luk artış kaydetti. ÜFE ocakta da yıllık bazda yüzde 10 artmıştı.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE is şubatta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 8,4 arttı.

Çekirdek ÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi, aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 8,7 artması yönündeydi. Çekirdek ÜFE, ocakta aylık yüzde 1 ve yıllık yüzde 8,3 artmıştı.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.