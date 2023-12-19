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ABD'de Yeni Konut Başlangıçları Beklentileri Geride Bıraktı - Son Dakika
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ABD'de Yeni Konut Başlangıçları Beklentileri Geride Bıraktı

ABD'de kasımda yapımına başlanan yeni konut sayısı, piyasa beklentilerini aşarak yüzde 14,8 artışla 1 milyon 560 bine yükseldi. Ancak inşaat izni sayısı beklentinin altında kalarak yüzde 2,5 azalışla 1 milyon 460 bine geriledi.

ABD\'de Yeni Konut Başlangıçları Beklentileri Geride Bıraktı
19.12.2023 - 17:27,  Güncelleme: 17:32
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ABD'de yapımına başlanan yeni konut sayısı, kasımda aylık yüzde 14,8 artışla 1 milyon 560 bine yükselerek piyasa beklentilerini geride bıraktı.

ABD Ticaret Bakanlığı, kasım ayına ilişkin konut başlangıç ve inşaat izni verilerini açıkladı.

Buna göre, yapımına başlanan yeni konut sayısı, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 14,8 artarak 1 milyon 560 bine çıktı.

Piyasa beklentilerini aşarak 6 ayın en yüksek seviyesine ulaşan konut başlangıç sayısının bu dönemde 1 milyon 360 bin olacağı öngörülüyordu. Yapımına başlanan yeni konut sayısı, ekimde de aylık yüzde 0,2 artışla 1 milyon 359 bin olmuştu.

Konut başlangıç sayısı kasımda yıllık bazda ise yüzde 9,3 arttı.

İnşaat izni sayısı beklentinin altında kaldı

Ülkede verilen inşaat izni sayısı ise kasımda aylık bazda yüzde 2,5 azalarak 1 milyon 460 bine geriledi.

Piyasa beklentisi, kasım ayında verilen inşaat izni sayısının 1 milyon 470 bin olacağı yönündeydi. İnşaat izni sayısı ekimde aylık yüzde 1,8 artışla 1 milyon 498 bin olmuştu.

İnşaat izni sayısı kasımda yıllık bazda ise yüzde 4,2 artış kaydetti.

Kaynak: AA
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